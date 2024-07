Verão com muita tosse e aumento de infecções virais na Região

Já é oficialmente Verão há precisamente 21 dias, mas o clima incerto e o ‘pico’ fora de época de gripes e infecções respiratórias deixa-nos com a sensação que estamos a atravessar o Outono, onde independente do local onde nos encontremos alguém está a tossir.



Na rubrica presente no canal do DIÁRIO, o médico João Miguel Freitas abordou a temática, tendo de imediato explicado que sempre que a tosse dura mais do que uma semana devemos procurar ajuda médica, porque esta “é um sintoma e mesmo quando surge sozinha nunca está desagregada de outras situações”.



“Não devemos pensar que a tosse resulta apenas de uma infecção. Existe uma panóplia de situações que podem condicionar a existência de tosse, como a rinite alérgica, problemas gastrointestinais e cardíacos”, sublinhou.



De acordo com o especialista em medicina interna “temos assistido a um aumento de infecções, quer por covid-19, gripe A e B ou pelo vírus sincicial respiratório”, completamente fora do seu tempo.

Existem uma variedade de vírus em circulação, portanto, as medidas de evicção são sempre de se manter, principalmente quem apresentar sintomas, ou seja, se a pessoa está com febre, tosse e dores musculares deve fazer uso da máscara para evitar o contágio e sempre que possível resguardar-se de eventos sociais ou de outro tipo que possa promover o contágio

Sobre os motivos que têm desencadeado este crescimento, João Miguel Freitas acredita que podem ser consequência das alterações climáticas, que se têm reflectido numa variação brusca da temperatura, como também do uso mais recorrente do ar-condicionado para climatizar as zonas, “tudo aspectos que favorecem para que haja um maior contágio”.



Não pode perder esta entrevista para ficar a saber os mitos e dicas sobre a tosse.