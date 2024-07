PCP acusa Governo Regional de desviar verbas para parcerias com privados

"O Governo Regional pretende, uma vez mais, utilizar o Orçamento Regional para garantir financiamento aos que lucram com o negócio da doença em vez de garantirem a defesa efectiva do Serviço Regional de Saúde", afirmou hoje Ricardo Lume, no âmbito de uma jornada de contacto com trabalhadores e utentes do Serviço Regional de Saúde, promovida pelo PCP, junto ao Hospital Nélio Mendonça.

"Ao analisarmos a proposta de Orçamente da Região para 2024 identificamos que mais de 25 por cento das verbas transferidas para o IASAUDE-Instituto de Administração de Saúde, são para protocolos e convenções com privados do sector da saúde, ou seja são mais de 112 milhões de euros que são entregues a quem lucra com o negócio da doença", indicou o dirigente comunista.

O PCP realça, por outro lado, que "o SESARAM, que é quem assegura o serviço público de saúde na Região, teve uma redução orçamental da ordem dos 5 por cento". Isto "num ano em que existiu um aumento significativo das verbas para a saúde na proposta de Orçamento da Região para 2024", sublinha.

"O Governo Regional canaliza dinheiro público para engrossar os lucros e o poder dos grupos do sector privado da saúde, desinvestindo no Serviço Regional de Saúde", enfatiza Ricardo Lume.

Em contrapartida, o PCP defende a canalização das vernas destinadas aos privados para "investir no SESARAM, incluindo para valorizar as remunerações e carreiras dos seus profissionais e contratar os que são necessários, assim como assegurar os meios indispensáveis para garantir a redução das listas de espera e a falta de medicamentos".