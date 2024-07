PAN pede garantias de diálogo ao Governo Regional

Mónica Freitas encerrou a primeira ronda de perguntas ao Governo Regional, confrontando Miguel Albuquerque com o facto de não ter tomado a iniciativa de dialogar com os outros partidos "logo no início" e evitar a crise política.

A deputada do PAN considera uma "falta de maturidade" a recusa de alguns partidos, PS e JPP, em dialogar, mas também defende que deveria ter sido o Governo a promover um diálogo mais alargado.

Pelo contrário, lamenta, a decisão está na mão de "um partido que não é confiável", o Chega. "Não sabemos se hoje sairemos daqui com um programa aprovado", afirma.