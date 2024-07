Quem substitui quem no Governo Regional da Madeira

A hierarquia do Governo Regional da Madeira não tem de obedecer a qualquer estrutura rígida pré-determinada, nem mesmo sobre quem substitui o presidente do executivo em caso de ausência ou impedimento.

Existem, no entanto, diplomas que enquadram a organização interna do Governo Regional.

Um deles é o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira (EPRAM). Os outros são os decretos regulamentares e as resoluções do próprio Governo.

O Estatuto Político-Administrativo dá muita liberdade ao Governo Regional e, em particular, ao seu presidente, no que respeita à própria organização.

No artigo 56.º, n.º 3, está determinado que “a organização e funcionamento do Governo Regional e a orgânica e atribuições dos departamentos governamentais serão fixados por decreto regulamentar regional”. Ora os decretos regulamentares regionais são da iniciativa e autoria do próprio governo.

O artigo 73.º é todo sobre o ‘Presidente do Governo Regional’. O n.º 3 diz que “nas suas ausências e impedimentos o Presidente é substituído pelo vice-presidente por si designado” e, no n.º4, que “não existindo vice-presidentes, ou verificando-se igualmente a sua ausência ou impedimento, o Presidente é substituído pelo secretário regional por si designado”.

O executivo de Albuquerque, reunido a 27 de Junho, através de resolução (n.º 518/2024) resolveu ‘aprovar o (…) regime de substituição, por motivo de ausência ou impedimento de qualquer membro do Governo.

A estrutura é muito semelhante à do Governo que resultou das eleições de Setembro do ano passado, com as alterações decorrentes da saída de Rui Barreto da pasta da Economia e redistribuição das competências, que estavam a seu cargo.

Como anteriormente, o actual Governo não tem vice-presidente, mas é claro que o número dois do executivo é o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho. É ele quem substitui Miguel Albuquerque, num primeiro momento e sempre que, também ele, não esteja ausente ou impedido.

No entanto, como acontece nos demais governos, em teoria, qualquer membro pode substituir qualquer outro, incluindo o presidente, tudo dependendo dos impedimentos registados a qualquer momento. Por exemplo, se A substitui B que substitui C. A pode substituir C se B estiver impedido. Esta lógica aplica-se a toda a estrutura independentemente do número de departamentos (níveis) do Governo, que, na Madeira, têm o nome de Secretarias Regionais.

No entanto, a substituição do presidente do Governo Regional só acontece temporariamente. Se o presidente morrer ou ficar com impossibilidade física duradoura, não é substituído. Qualquer um desses casos implica a demissão do Governo e dá-se a vacatura do cargo (artigo 62.º do Estatuto Político-Administrativo). Estranhamente, se isso acontecer (vacatura), cabe ao presidente da Assembleia Legislativa assegurar as funções de presidente do Governo.

Apesar de não estar determinado de forma explícita, o Governo é uma estrutura hierárquica.

A Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 518/2024 de 3 de Julho, ainda que escrita de outra forma, na prática, diz o seguinte:

1. Presidente do Governo:

Miguel Albuquerque é substituído por Jorge Carvalho (Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia).

Na ausência deste, por Rogério Gouveia (Secretário Regional das Finanças).

2. Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia:

Jorge Carvalho é substituído por Rogério Gouveia (Secretário Regional das Finanças).

Na ausência deste, por Pedro Ramos (Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil).

3. Secretário Regional das Finanças:

Rogério Gouveia é substituído por Jorge Carvalho (Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia).

Na ausência deste, por Eduardo Jesus (Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura).

4. Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil:

Pedro Ramos é substituído por Rafaela Fernandes (Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente).

Na ausência desta, por Ana Sousa (Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude).

5. Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura:

Eduardo Jesus é substituído por Rogério Gouveia (Secretário Regional das Finanças).

Na ausência deste, por Rafaela Fernandes (Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente).

6. Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente:

Rafaela Fernandes é substituída por Pedro Fino (Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas).

Na ausência deste, por Ana Sousa (Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude).

7. Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas:

Pedro Fino é substituído por Rafaela Fernandes (Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente).

Na ausência desta, por Eduardo Jesus (Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura).

8. Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude:

Ana Sousa é substituída por Pedro Ramos (Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil).

Na ausência deste, por Rafaela Fernandes (Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente).