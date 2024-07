Direcção Regional do Ambiente renova parceria com Grupo Sousa

A Direcção Regional do Ambiente e Ação Climática (DRAAC) e o Grupo Sousa assinaram um protocolo de cooperação, para apoio à realização de iniciativas na área da gestão e controle da qualidade das águas balneares da Região, revelou hoje a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente.

"O protocolo, inserido no programa do Grupo Sousa 'Somos Solidários', em alinhamento com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 6 e 13 da Agenda 2030 das Nações Unidas, visa garantir o transporte marítimo de amostras de águas balneares entre a ilha do Porto Santo e a ilha da Madeira", explica a tutela em comunicado de imprensa.

Na breve cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação, que decorreu na sede do Grupo Sousa, no Funchal, marcaram presença Manuel Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Acção Climática, e Carlos Perdigão Santos, chefe de gabinete do presidente do Grupo Sousa.

Na ocasião, Ara Oliveira, referiu que “este protocolo significa cooperação e compromisso. As parcerias entre entidades públicas e o sector privado permitem uma otimização dos recursos, uma boa gestão do erário público e uma corresponsabilização por objetivos que são do interesse colectivo”.

“Tenho constatado com apreço, e o Grupo Sousa tem sido exemplo, um crescimento do número de acordos e compromissos voluntários, assumidos pelas empresas, com o objetivo de materializar e tornar efetiva a responsabilidade social e ambiental, no fundo o garante da sustentabilidade do desenvolvimento social e económico”, declarou.

Por sua vez, Carlos Perdigão Santos destacou que “o Grupo Sousa está disponível para abraçar projetos e iniciativas que revistam especial importância na proteção da saúde humana e a preservação, protecção e melhoria da qualidade do ambiente". "É, neste sentido, que nos associamos, mais uma vez, à DRAAC, apoiando com os nossos meios o seu papel na monitorização da qualidade das águas balneares da RAM”, concluiu.