Ciência Viva no Verão com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para edição de 2024 do projecto 'Ciência Viva no Verão', que na Madeira é coordenada pela ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação´.

Assim, e até ao dia 15 de Setembro, estão agendadas diversas actividades, que contam com a orientação dos investigadores e professores da ARDITI, como por exemplo uma visita às instalações da Empresa de Cervejas da Madeira, passando por uma expedição submarina: Aventura e Biodiversidade para Jovens Exploradores, visita ao Parque Ecológico do Funchal e percurso temático Ribeira das Cales - Pico Alto, entre outras actividades, que incluem a produção de velas aromáticas.

As informações complementares e o calendário estão disponíveis em www.cienciaviva.pt, estando as inscrições a registar uma grande procura.

A Ciência Viva no Verão é uma iniciativa de âmbito nacional que junta a ciência ao público há quase três décadas, desafiando as mentes curiosas a sair de casa e a passar parte das suas férias de Verão rodeadas de Ciência e de Natureza. Todos os anos, desde 1996, são dinamizadas actividades guiadas por investigadores e especialistas de instituições e associações científicas, museus, autarquias e empresas, num ambiente informal e descontraído, que tem conquistado cada vez mais curiosos.