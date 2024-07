ATL e Campus do 1.º de Maio regressam este Verão

O CD 1.º de Maio dá conta que entre 1 e 31 de Julho e de 1 a 30 de Agosto tem disponíveis no seu recinto um ATL de Verão, em parecia com a Criança & Companhia ATL, disponível para os atletas, assim como crianças que queiram participar.

Brincadeiras livres, circuito desportivo, 'art attack', jogos de mesa, jogos tradicionais. visitas de estudo, entre outros, fazem parte das actividades que os inscritos vão ter a oportunidade de participar.

Em nota enviada à comunicação social, o CD 1.º de Maio refere que o ATL é destinado a crianças dos 6 aos 14 anos.

A inscrição deverá ser feita no link seguinte ou no próprio local no Campo do Primeiro de Maio.

A Dynamo Stars Portugal estará no campo de futebol com treinos específicos de 1 de Julho a 2 de Agosto de 2024, de segunda a sexta feira das 9:00h as 13:00h.

O Campus de Verão é destinado aos atletas com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos.

"Para se inscrever, contacte o clube ou o responsável e treinador Javier Pita para o telefone +351 963 752 750", lê-se na nota enviada.