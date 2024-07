Exposição 'Isatis Tinctoria' de Andreia Nóbrega para conhecer no Solar do Ribeirinho

Abre já esta sexta-feira, a partir das 18 horas, a exposição 'Isatis Tinctoria' da autoria de Andreia Nóbrega, com curadoria de José Maria Zyberchema, no Solar do Ribeirinho, em Machico. O certame estará patente até ao dia 3 de Agosto, tratando-se de uma mostra no âmbito do ciclo 'Depois da Universidade'.

Andreia Nóbrega é licenciada em Artes Plásticas, pela ESAD CR - Escola Superior de Artes e Design nas Caldas da Rainha, tendo várias participações em exposições coletivas e individuais e em ilustração de livros desde 2002. Desde 2020, tem vindo a trabalhar em parceria num projecto de investigação, tinturaria e ilustração sobre plantas tintureiras.

Segundo dá conta nota à imprensa, "«Isatis tinctoria» refere-se ao nome científico da planta Isatis tinctoria L. e pelo nome comum o Pastel ou Pastel dos Tintureiros. É uma planta tintureira da família Brassicaceae, nativa do Mediterrâneo e proveniente do Médio Oriente, cujo cultivo servia para produzir a cor azul pastel a partir das folhas". Teve uma elevada importância para a sociedade e economia madeirense que permanece na toponímia regional, nomeadamente no Sítio do Pastel e do Tintureiro, na Ribeira Seca em Machico.