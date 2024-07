Casa da Madeira nos Açores comemorou Dia da Madeira

O Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses também foi celebrada nos Açores. A organização foi da Casa da Madeira nos Açores que realizou um tradicional arraial, no passado sábado, dia 6 de Julho, no Parque de Lazer da Ribeirinha, no concelho da Ribeira Grande, em São Miguel.

A gastronomia típica da Madeira não faltou, bem como a animação. Segundo Andreia Gomes, presidente da Casa da Madeira nos Açores, "a realização deste arraial, em comemoração do Dia da Região Autónoma da Madeira e das comunidades Madeirenses, tem sido frequente ao longo dos anos, permitindo celebrar, com saudade e orgulho, a identidade madeirense assim como promover os laços afectuosos entre a Madeira e os Açores, reforçando assim a identidade cultural insular destes dois arquipélagos".