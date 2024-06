João Pedro Pais não deixa ‘Ninguém’ indiferente

João Pedro Pais já está a actuar nas Festas de São Pedro de Câmara de Lobos. Assim que subiu ao palco, o público não ficou indiferente à energia do cantor nacional que é detentor de vários êxitos musicais, como ‘Mentira’, ‘Ninguém’ ou ‘Louco por Ti’, entre tantos outros.

O artista - que está a receber inúmeros aplausos da multidão que está em Câmara de Lobos - regressou em grande à Madeira, depois de no ano passado, ter actuado no Parque de Santa Catarina, no Funchal, no âmbito do Meo Sons do Mar.

Antes de João Pedro Pais, subiu ao palco Bia Caboz, fadista madeirense que vive no continente e que regressou à sua terra natal numa altura de grande sucesso depois de ter lançado ‘Sentir Saudade’ com o DJ Kura e ‘Fala-me a Verdade’ com o rapper Piruka.

Durante a sua actuação, o público fez silêncio - porque se cantou o Fado (e não só) - aplaudindo de forma efusiva os temas interpretados pela jovem artista que tem dado cartas no meio artístico e que, inclusive, acaba de lançar o nome do seu álbum de estreia: ‘Espiral’.

Neste penúltimo dia do evento, organizado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, realizou-se ainda a procissão marítima. A animação nocturna estará a cargo do DJ Waga.

As festas terminam amanhã, com o cortejo etnográfico, espectáculo de fogo preso e Álvaro Florença & Big Band. Pelo evento passaram também T-Rex e Matias Damásio.