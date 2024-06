Tiago Berenguer conquista título inédito para a Região

Decorreu este fim-de-semana, dias 8 e 9 de Junho, no Centro de Alto Rendimento de Caldas da Rainha, o Campeonato Nacional de Sub 21 Época 2024, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

Participaram quatro clubes regionais nesta competição, a Associação Desportiva Pontassolense, o Club Sports da Madeira, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e o Clube Desportivo da Ribeira Brava, representados pelos seus atletas, acompanhados pelos técnicos Cosme Berenguer e Yule Gonçalves, competição que contou com o apoio da ABRAM, Clubes, DRD e CMF.

Em destaque nesta competição esteve, o atleta Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira), que se sagrou Campeão em SUB 21 Singular Homens, atual atleta Sub-17, com apenas 15 anos, fazendo história para o Badminton madeirense, sendo também esta a sua primeira conquista de um título neste evento.

Foi uma final bem disputada, pelos parciais 21-12 / 21-18, entre dois jogadores que representam a Seleção Nacional, demonstrando o bom nível do Badminton Nacional, sendo duas jovens promessas da modalidade.

Uma nota de referência ao 3.º lugar alcançado pela dupla Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava) | Rafaela Silva (Clube Desportivo da Costa do Estoril) em SUB 21 Pares Senhoras.

Realçamos ainda a prestação positiva dos atletas, Tiago Gouveia (Associação Desportiva Pontassolense) e Rodrigo Borrageiro (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres), sendo esta a primeira participação do atleta Rodrigo Borrageiro no Campeonato Nacional de Sub-21.

De referir que a atleta Leonor Ribeiro (Club Sports da Madeira) não pôde participar na respetiva competição por lesão.

ABRAM felicita todos os atletas, clubes e técnicos, pelos excelentes resultados obtidos neste Campeonato Nacional de Sub 21, dignificando a Região Autónoma da Madeira e o Desporto Regional