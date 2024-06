Rússia está a concentrar ataques na região de Donetsk

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que as forças russas estavam a concentrar os seus ataques na região oriental de Donetsk e não em Kharkiv, no nordeste, alvo de uma ofensiva lançada em maio.

"A maior parte dos combates e os ataques mais maciços estão a ter lugar na região de Donetsk. De facto, é aí que se concentram os ataques russos", disse Zelensky na sua mensagem diária divulgada nas redes sociais.

A Rússia reivindicou a anexação da região em 2022, apesar de não ter o controlo total.

O chefe de Estado adiantou que teve uma reunião em Kiev com os principais comandantes do exército ucraniano, depois de ter regressado ao país após as visitas que realizou nos últimos dias a várias capitais europeias, bem como a Singapura e às Filipinas.

As forças russas obtiveram as maiores conquistas territoriais dos últimos 18 meses num grande ataque terrestre à região de Kharkiv, que teve início a 10 de maio, apoderando-se de várias aldeias fronteiriças e obrigando milhares de pessoas a abandonar as suas casas.

A Ucrânia enviou reforços e equipamento para a zona, aumentando ainda mais as suas defesas numa altura em que sofre de escassez de mão-de-obra e munições.

O presidente da Câmara de Kharkiv - a segunda cidade mais populosa da Ucrânia -, Igor Terekhov, afirmou que a Rússia lançou 76 ataques aéreos contra a cidade em maio, quase três vezes mais do que em abril.

Para alguns analistas, a ofensiva russa nesta região pode esconder uma tentativa de entrada noutros pontos da linha da frente.