Liliana Cá conquista primeira medalha lusa em Roma

Liliana Cá conquistou este sábado a medalha de bronze no lançamento do disco, o 39.º 'metal' português em Europeus de atletismo, mantendo a tradição das últimas 13 edições dos campeonatos.

A lançadora do Sporting, de 37 anos, esteve com a mão na medalha de prata até ao penúltimo lançamento da final, quando a neerlandesa Jorinde van Klinken melhorou a sua marca para 65,99 metros, relegando a portuguesa para o terceiro lugar, com 64,53.

Liliana Cá dedicou aos seus filhos a primeira medalha conquistada em grandes competições internacionais, numa final em que contou com o apoio e concorrência de Irina Rodrigues, recordista nacional, que terminou no quarto lugar, imediatamente abaixo da amiga.

A atleta natural de Leiria, de 33 anos, e agora residente na açoriana ilha Terceira, conseguiu a sua melhor classificação em seis Europeus, com um ensaio a 62,76 metros, mais cinco centímetros do que a sueca Vanessa Kamga, quinta colocada.

A jornada lusa contou ainda com a presença de Francisco Belo na final do lançamento do peso, na qual não foi além do 10.º lugar, com 19,74 metros na primeira tentativa, melhorando o 14.º posto de Munique2022.

Gerson Baldé terminou a a final do salto em comprimento sem marcas, após três nulos, concluindo a sua estreia na disciplina no 12.º posto, depois do 19.º lugar no salto em altura na edição anterior.

Fora da final dos 100 metros ficou Carlos Nascimento, após terminar as semifinais na 20.ª posição, em 10,43 segundos.

Na jornada matinal, Loréne Bazolo, com o 12.º tempo nos 100 metros (11,35 segundos), e Omar Elkhatib, que, com os 45,80 segundos e o 11.º lugar, se juntou a João Coelho nas semifinais dos 400, escaparam à razia lusa.

Rosalina Santos e Arialis Martínez terminaram a competição dos 100 metros com os 19.º e 21.º lugares, respetivamente, enquanto Cátia Azevedo foi 14.º nos 400, ficando também arredada da final.

Etson Barros mostrou resiliência, nos 3.000 metros obstáculos, percorrendo quase metade da distância sem a sapatilha do pé esquerdo, em 8.55,33 minutos, correspondendo ao 29.º e penúltimo lugar entre os que terminaram.