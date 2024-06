Veterano da II Guerra com 100 anos desposa mulher com 96 nas praias da Normandia

A idade dos dois noivos juntos soma quase 200 anos, mas o veterano da Segunda Guerra Mundial Harold Terens e a sua namorada Jeanne Swerlin casaram hoje, nas praias do Dia D, na Normandia, França.

O noivo tem 100 anos e a noiva 96, o que fez das suas núpcias uma celebração de quase dois séculos, que Harold Terens classificou como "o melhor dia" da sua vida.

A caminho da cerimónia, a futura noiva disse: "Não é só para os jovens, o amor, sabes? Ficamos com borboletas. E também temos um pouco de ação".

O local escolhido foi a elegante Câmara Municipal de Carentan, construída em pedra, um objetivo inicial crucial do Dia D que viu combates ferozes após os desembarques aliados de 06 de junho de 1944, que ajudaram a livrar a Europa da tirania de Adolf Hitler.

Tal como outras cidades e aldeias da costa da Normandia, onde cerca de 160.000 soldados aliados desembarcaram sob fogo em cinco praias com nomes de código, este é um centro efervescente de recordação e celebração no 80.º aniversário dos feitos e sacrifícios de jovens homens e mulheres nesse dia, enfeitado com bandeiras e fitas, e com os veteranos a serem celebrados como estrelas do rock.

Enquanto o 'swing' de Glenn Miller e outras melodias da época soavam nas ruas, os convidados já faziam fila uma boa hora antes do casamento, atrás de barreiras à porta da Câmara Municipal.

Depois de ambos terem declarado "oui" aos votos lidos por um vice-presidente da câmara, o casal -- ela de vestido esvoaçante cor-de-rosa e ele de fato azul claro - acenou para a multidão no exterior, com flutes de champanhe na mão.

Segundo o presidente da Câmara, hoje, n sua noite de núpcias, o casal foi convidado para o jantar de Estado no Palácio do Eliseu, com o Presidente Emmanuel Macron e o Presidente dos EUA, Joe Biden.

O casamento foi simbólico, já que o gabinete do presidente da Câmara, Jean-Pierre Lhonneur, não tem poderes para casar estrangeiros que não sejam residentes em Carentan.

O casal, ambos americanos, também não pediu votos juridicamente vinculativos, mas podem cumprir essas formalidades na Florida, se assim o desejarem.

Jean-Pierre Lhonneur gosta de dizer que a Normandia é praticamente um 51.º estado dos EUA, dada a sua reverência e gratidão para com os veteranos e os sacrifícios das dezenas de milhares de soldados aliados que nunca chegaram a regressar a casa depois da Batalha da Normandia.