Vinícius Júnior eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões, Vitinha no 'onze' ideal

O avançado internacional brasileiro Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador da edição 2023/24 da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o médio português Vitinha integra o 'onze' ideal da competição, anunciou hoje a UEFA.

A escolha dos observadores técnicos do organismo recaiu no jogador dos 'merengues', que no domingo marcou o segundo golo do Real Madrid na final frente ao Borussia Dortmund (2-0), que permitiu aos espanhóis conquistarem pela 15.ª vez a principal competição europeia de clubes.

Vinícius Júnior, de 23 anos, assinou seis golos e quatro assistências em 10 jogos na última edição da 'Champions', cotando-se como um dos melhores marcadores, apenas atrás de Harry Kane (Bayern Munique) e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), ambos com oito.

O internacional 'canarinho' já tinha estado ligado à anterior conquista dos 'merengues', ao marcar o golo da vitória na final de 2021/22, diante do Liverpool (1-0).

Já o inglês Jude Bellingham, de 20 anos, também do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador jovem, tendo somado quatro golos e cinco assistências em 11 encontros pelo emblema da capital espanhola, que segue como força dominante da prova, com 15 troféus conquistados, mais do dobro do segundo mais titulado, o AC Milan, que tem sete.

O médio Vitinha, do Paris Saint-Germain, foi o único jogador português escolhido para integrar o 'onze' ideal da Liga dos Campeões 2023/24, do qual fazem parte quatro jogadores do campeão Real Madrid e outros tantos do finalista Dortmund.

A equipa da temporada é composta pelo guarda-redes Gregor Kobel (Borussia Dortmund), pelos defesas Dani Carvajal (Real Madrid), autor do golo inaugural da final, Antonio Rüdiger (Real Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund) e Ian Maatsen (Borussia Dortmund), os médios Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (Paris Saint-Germain) e Jude Bellingham (Real Madrid), e os avançados Phil Foden (Manchester City), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Harry Kane (Bayern Munique).