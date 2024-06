Centro Desportivo da Madeira acolhe II Torneio de Futebol de 5

A Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira promove este sábado, 8 de Junho, pelas 9 horas, o II Torneio de Futebol de 5 no Centro Desportivo da Madeira, localizado no concelho da Ribeira Brava.

O torneio, que conta com vários parceiros regionais, pretende promover a prática desportiva através de uma competição saudável entre as 10 equipas que disputarão o título de campeão da edição de 2024.

Tem, ainda, o objectivo de fortalecer os laços comunitários entre os participantes num dia preenchido por bons momentos de futebol e de animação.