Operações de salvamento resgatam 116 migrantes subsarianos ao largo das Canárias

Dois navios de resgate recolheram hoje 116 migrantes subsarianos à deriva em duas embarcações ao largo das ilhas Canárias, Espanha, entre os quais mulheres e crianças.

O primeiro grupo estava a 29 quilómetros a leste de Gran Tarajal (Fuerteventura), enquanto o segundo foi resgatado a 111 quilómetros a nordeste de Lanzarote, após um telefonema a uma organização não governamental, e os seus ocupantes estão a ser transferidos para Puerto del Rosário.

O navio Izar também está a caminho do porto com as 56 pessoas que socorreu a partir de um bote, aparentemente em bom estado de saúde.

Além disso, as autoridades mobilizaram outra barco de resgate depois de uma embarcação sido detetada pela Guardia Civil a cerca de 27 quilómetros a sudeste de Gran Tarajal, um aviso que foi recebido às 11:45 horas (hora das Canárias).

A Cruz Vermelha assistiu oito imigrantes magrebinos que vagueavam ontem à noite pela capital de Puerto del Rosario, e que afirmam ter chegado à ilha num barco que partiu de Agadir, Marrocos, há quatro dias, embora não tenham podido precisar a data de chegada.

Os oito imigrantes são maiores de idade e foram transferidos para um centro de acolhimento temporário para estrangeiros na ilha, disseram à EFE fontes dos serviços de salvamento.

No domingo, 205 pessoas foram resgatadas de quatro pequenas embarcações na Rota das Canárias, onde ontem também foram resgatadas 547 pessoas de dez embarcações que navegavam em condições precárias.