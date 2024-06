Rafaela Fernandes reuniu com vice-conselheira de Canárias para abordar assuntos comuns

A secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, recebeu hoje a vice-conselheira da Transição Ecológica, Luta Contra as Alterações Climáticas e Energia, do governo de Canárias, Julieta Schallenberg, tendo as governantes abordado nesta reunião temas de interesse comum relacionados com parcerias nos projectos INTERREG MAC, com base na reunião realizada ontem na Região Autónoma da Madeira.

Temos preocupações e interesses comuns que motivam o estreitar das relações já existentes Rafaela Fernandes, secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente

Manuel Ara Oliveira, director regional de Ambiente e Acção Climática, Manuel Filipe e Paulo Oliveira, do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), estiveram presentes na reunião para as temáticas de cada uma destas entidades na relação com os projectos que envolvem parcerias com Canárias.

Após o encontro, a secretária regional apontou precisamente o aprofundamento das relações bilaterais entre a Madeira e Canárias, nomeadamente nas questões relativas à gestão da área florestal e ao sargaço, com o ponto de situação dos trabalhos entretanto em curso da responsabilidade desta secretaria, um fenómeno presente há mais tempo nas ilhas vizinhas.

Na agenda constou também o alinhamento de temas para o Congresso programado no final de novembro, no âmbito dos 25 anos do reconhecimento da Unesco da Floresta Laurissilva.