As Regiões Ultraperiféricas (RUP) da Europa "correspondem a oito regiões insulares e a uma região isolada a noroeste do continente sul-americano, com realidades muito diferentes entre si, a começar pela sua localização geográfica", diz a DREM a iniciar a 3.ª edição do Barómetro das RUP, que hoje divulga. Entre as conclusões, quase imutáveis dadas as anteriores edições, está o território, mas permite perceber que "a Madeira tem cerca de um terço da área dos Açores e um décimo da de Canárias".

As RUP "situam-se na chamada Macaronésia, as Regiões Autónomas Portuguesas (os arquipélagos da Madeira e dos Açores) e a Comunidade Autónoma Espanhola (o arquipélago das Canárias); no Caribe, os Departamentos Ultramarinos Franceses de Guadalupe, Martinica e São Martinho; assim como o enclave continental na floresta amazónica da Guiana Francesa; e no Oceano Índico, os Departamentos Ultramarinos de Maiote e Reunião", situa.

Estes dados que a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) atualiza, são "a compilação de indicadores estatísticos, divulgados pela primeira vez em 2022, sobre as nove Regiões Ultraperiféricas (RUP) da União Europeia (UE), conforme definido pelo artigo 349.º do Tratado de Funcionamento da UE. No âmbito desta base jurídica ao nível do direito primário da UE, são reconhecidos os constrangimentos das RUP, designadamente o afastamento do continente europeu, a insularidade, assim como as reduzidas superfícies, os climas e as topografias adversas, como também permite a adoção de medidas específicas em seu benefício".

"Uma das principais caraterísticas das RUP é o seu grande afastamento físico do continente europeu e, consequentemente, das respetivas capitais dos Estados-membros a que pertencem. As RUP mais afastadas da capital são as regiões francesas da ilha de Reunião (9 365 km) e Maiote (8 037 km). Já as Regiões Autónomas Portuguesas são as mais próximas da sua capital, ficando a Madeira a 972 km de Lisboa e os Açores a 1 567 km", realça.

"Quanto à sua extensão, o território continental da Guiana Francesa (83 751 km2) é a região com maior área das RUP, seguido pelas Canárias (7 447 km2), pela ilha da Reunião (2 504 km2) e pelos Açores (2 322 km2). Guadalupe e a Martinica têm áreas ligeiramente superiores a 1 000 km2, com 1 685 km2 e 1 108 km2, respetivamente. Por ordem decrescente, seguem-se a Madeira, com 801 km2, e as restantes RUP de menor dimensão, Maiote (367 km2) e São Martinho (53 km2)", especifica.

No que toca à "orografia das regiões insulares é outro fator condicionante das RUP, principalmente nas de origem vulcânica, que apresentam declives acentuados, como é o caso das Canárias, que têm o ponto mais alto das RUP (Teide - 3 718 m), da Reunião (Piton des Neiges - 3 071 m), dos Açores (Pico - 2 351 m) e da Madeira (Pico Ruivo - 1 862 m)".