Voto em mobilidade com sucesso na Madeira, apesar de ‘bloqueios’

O voto em mobilidade está a resultar na Madeira. Foi este o corolário da ‘ronda’ da pelas mesas de voto na Madeira e Porto Santo até ao início desta tarde de domingo, 9 de Junho.

Ainda assim, sobretudo nas horas de maior afluência (por volta do meio-dia), registaram-se alguns constrangimentos de ordem informática, que provocaram a lentidão do sistema e obrigaram mesmo a reiniciar os computadores em algumas mesas de voto, caso da Freguesia da Sé, no Funchal.

Pico de afluência gera alguma demora do sistema informático Um pico de afluência registado por esta altura, antes da hora do almoço, nas assembleias de voto da Escola da Ajuda têm gerado maior demora do exercício da votação, com algumas filas de espera em todas as oito mesas instaladas neste local.

De registar também o contraste na afluência às urnas é evidente entre as zonas altas e centro da capital madeirense.

Se no centro votaram mais pessoas, incluindo visitantes nacionais e estrangeiros, em São Roque, por exemplo, até às 14 horas de hoje, tinham votado sobretudo residentes.

Em declarações à TSF-Madeira, Carla Fernandes, secretária da junta de freguesia, apontava também para uma “ligeira subida” na participação cívica, 2.053 votos, que traduziam “um aumento de 24 por cento” face às anteriores Europeias de 2019, em linha com o país.

Refira-se que, segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a afluência às urnas nas eleições de hoje para o Parlamento Europeu foi de 14,48 por cento até às 12 horas, mais elevada do que a registada em 2019, quando Portugal registou a pior taxa de abstenção (68,6 por cento) desde que pertence à União Europeia, em contraciclo com a participação na Europa.

Afluência de 14,48% até às 12 horas é mais elevada do que em 2019 A afluência às urnas nas eleições de hoje para o Parlamento Europeu foi de 14,48% até às 12:00, mais elevada do que a registada em 2019, indicam os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O acto eleitoral para estas Europeias continua, de resto, a decorrer sem problemas de maior na Madeira e no Porto Santo, com vários eleitores de Portugal continental a aproveitar o voto em mobilidade, já que, pela primeira vez, também é possível votar sem ser na mesa de voto habitual, bastando apresentar um documento de identificação oficial com fotografia actualizada junto de qualquer assembleia de voto.

Um dado curioso, a propósito, chega-nos da freguesia do Campanário, na Ribeira Brava, onde, por um lado, muitos turistas notaram em mobilidade no Campanário e, por outro, mais de meia centenas de ribeira-bravenses decidiu aproveitar a oportunidade e o fim-de-semana prolongado para exercer o seu direito de voto no Porto Santo.

Do lado ‘de lá’ a afluência acima do normal no Porto Santo foi registada com “surpresa” pela presidente da junta.

Joselina Melim avançou que votaram “madeirenses e continentais”, atestando a “boa aceitação do voto em mobilidade” e que a despeito de uma “quebra no sistema” (à semelhança de outros locais), “os eleitores continuaram a votar sem problemas.

Porto Santo com grande afluência de voto em mobilidade Mais de meia centena de séniores da Ribeira Brava votaram na Vila Baleira

De volta ao Campanário, o presidente da junta David Sousa realçava, em directo para a TSF-Madeira, que a proximidade com as regionais e o facto de os madeirenses ainda encararem estas eleições como “menos importantes” poderão ajudar a explicar a ainda elevada abstenção.

Numa nota mais positiva considerou o voto em mobilidade uma “mais-valia”, considerando que o passo seguinte seria “informatizar as actas e a contagem”.

Na costa Norte, mais concretamente na Santa do Porto Moniz, foi na parte da manhã que se registou maior afluência às urnas, por parte da população maioritariamente idosa. Mas não faltaram momentos caricatos.

Chegar à mesa de voto de bicicleta A norte da ilha onde o despovoamento e a mobilidade é tema gerador de conversa e de preocupação, na vertente mais sombria da Região não há pressa para poder votar e há outros eleitores que chegam como podem. José Gabriel chegou há pouco à Santa pedalando a sua bicicleta, um meio de transporte não poluente, mas também um modo de estar na vida.

Espera-se que por volta das 17 horas possa haver novo ‘pico’ de afluência às urnas na Região.

Este domingo, mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro (254 mil dos quais na Madeira) são chamados às urnas para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

As mesas de voto para as eleições europeias abriram hoje às 8 horas em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19 horas.

A estas eleições, para as quais se inscreveram para votar antecipadamente no passado domingo mais de 252 mil eleitores, concorrem em Portugal 17 partidos e coligações: AD (PSD/CDS-PP/PPM), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP.