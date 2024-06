Correcção: Madeira levou pouco menos de metade do subsídio de mobilidade

A Madeira não representou mais de metade do subsídio social de mobilidade, mas um pouco menos de metade dos 375,6 milhões de euros referentes aos reembolsos pagos de 2015 até 2021, último ano em que as contas da Inspecção-Geral de Finanças estão divididas por Região. Foram 183,2 milhões de euros assegurados pelo Estado. Pelo erro no pós-título da edição de hoje em papel e consequentemente na manchete desta edição, pedimos desculpa aos nossos leitores.

Os valores referentes aos anos de 2022 e 2023 já estão disponíveis, mas no global, para as duas regiões, foram de 111,4 milhões em 2022 e 113,5 milhões no ano passado.