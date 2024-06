Descubra o novo Renault Captur e a sua nova tecnologia para uma experiência conectada na estrada. Um design assertivo e preciso com grelha frontal redesenhada com assinatura luminosa.

Com o novo Renault Captur E-tech Full Hybrid poderá ter uma poupança de combustível de até 40% e 1000km de autonomia. Está já equipado com open R link com Google integrado e um novo ecrã central de 10,4” com mais de 50 apps.

Marque já a sua visita!

Visite o seu concessionário Renault no Funchal:

AUTO ZARCO | Estrada de São João, 24 | 291 743 421 | [email protected] | www.autozarco.pt

Dias úteis: 9h-12h30 e 14h-19h

Sábados: 10h-13h