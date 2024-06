Atropelado grupo de crianças durante passeio de bicicleta em França, há vários feridos graves

Um grupo de 12 crianças que passeava de bicicleta foi hoje atropelado por um veículo na localidade francesa de La Rochelle, com as autoridades locais a confirmarem vários feridos graves, segundo a imprensa local.

Duas crianças estão em "emergência absoluta", enquanto uma outra, que ficou gravemente ferida, foi transportada de helicóptero para um hospital de Poitiers, cidade situada na região centro-oeste de França, indicou o secretário-geral da câmara municipal de Charente-Maritime, Emmanuel Cayron, citado pelo jornal Le Figaro, que informou ainda que outros três feridos encontram-se em "urgência relativa".

As autoridades municipais de Charente-Maritime acionaram o centro de operações local e mobilizaram os serviços de segurança e de emergência para o local do acidente.

De acordo com o Le Figaro, cerca de 32 bombeiros foram destacados para o local, bem como sete ambulâncias e vários veículos de emergência.

"Foi aberto um inquérito judicial. Será necessário determinar as circunstâncias do acidente", afirmou ainda Emmanuel Cayron, indicando que um "pequeno veículo" esteve envolvido no incidente.

As crianças, que estavam a fazer um passeio de bicicleta pós-escolar, estavam acompanhadas por dois funcionários.

"Estavam habituadas a andar de bicicleta. Fazem-no regularmente", declararam as autoridades municipais, que pediram aos habitantes locais para evitarem a zona do acidente.