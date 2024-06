280 miniaturas de bicicletas em exposição no Meliá Madeira Mare

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Bicicleta, que se assinalou a 3 de Junho, o hotel Meliá Madeira Mare, no Funchal é palco da exposição de uma colecção privada que conta com cerca de 280 bicicletas em miniatura.

Aberta ao público em geral, durante os próximos dias, até 15 de Junho, os entusiastas de bicicletas terão assim oportunidade de conhecer uma variedade impressionante de miniaturas, coleccionadas por João Gomes Sanches e oriundas de várias partes do Mundo.

Actualmente, esta colecção privada ultrapassa as 350 unidades e compila diversos modelos e materiais, reflectindo a procura incessante do coleccionador por peças raras e únicas.

"Durante a infância, João Gomes Sanches utilizava a bicicleta como meio de transporte para se deslocar até à escola e tinha o hábito de acompanhar eventos dedicados a este desporto, como a 'Volta ao Algarve'. No entanto, esta nunca foi uma grande paixão sua. Foi, então, durante as inúmeras viagens que realizou a trabalho, que começou a reunir centenas de bicicletas em miniatura, sendo, neste momento, difícil encontrar peças que não possua", explica a organização.

Esta exibição, que tem lugar na unidade hoteleira de 5 estrelas, conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Região Autónoma da Madeira, da MADCycle, FreeRide, Decathlon e Associação de Ciclismo da Madeira.