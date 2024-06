2023 foi mais quente e menos chuvoso do que 2022

Em todas as estações meteorológicas da RAM (com registo da temperatura em 2023), "a temperatura média anual aumentou face a 2022", informa hoje a Direção regional de Estatística da Madeira. Ao mesmo tempo, "2023 foi menos chuvoso que 2022", a "humidade relativa do ar não apresentou diferenças significativas em comparação com o ano anterior" e tivemos "mais horas de sol, menos vento e subida na temperatura da água do mar".

A "Série Retrospetiva da Informação Meteorológica" com os dados de 2023 foram publicados esta manhã pela DREM, informação cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA I.P), na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Assim, sobre a temperatura, importa salientar que "nos últimos 48 anos, na estação do Funchal/Observatório, as temperaturas médias anuais variaram entre 18,1 °C nos anos de 1976 e 1984, e 21,6 °C em 2023, o ano mais quente nesta estação, desde que existem registos, consolidando a tendência de aumento que ocorre, ininterruptamente, desde 2019. Face a 2022, a temperatura média anual nesta estação aumentou 1,0 °C", sendo que "comparativamente à normal climatológica 1961-1990 (valor médio do período de referência da temperatura do ar), em 2023, todas as estações para as quais foi possível disponibilizar essa informação (7 estações) apresentaram valores superiores, destacando-se o Chão do Areeiro e o Santo da Serra com +3,3 °C de desvio face à normal dessas estações".

Foto DREM

Quanto à precipitação, "em 2023, a maioria das estações para as quais há informação de precipitação para os últimos dois anos, registaram valores de precipitação inferiores a 2022, com destaque para a estação de Santana, onde a diminuição da precipitação total foi superior: 1 031,7 mm em 2022 e 859,0 mm em 2023. Pelo contrário, 4 estações registaram aumentos ligeiros da precipitação anual com destaque para Santa Catarina/Aeroporto, com um registo de 493,7 mm em 2022 e 641,7 mm em 2023", revela.

"A comparação com a normal climatológica 1961-1990 mostra que, os valores registados em 2023, foram muito inferiores a esta referência, com destaque para as estações do Chão do Areeiro e Santana, com valores negativos na ordem dos -719,4 mm e -582,6 mm, respetivamente. Nenhuma estação registou desvio positivo em relação à normal", sinaliza. "Em 2023, os valores mais elevados de precipitação anual ocorreram nas estações meteorológicas do Chão do Areeiro (2 219,9 mm) e Pico do Areeiro (1 908,2 mm). Contrariamente, os valores mais baixos ocorreram no Funchal/Lido (298,7mm) e no Porto Santo/Aeroporto (334,5 mm)".

Foto DREM

Por fim, nos outros registos, "a maior parte das estações que dispõem de média anual da humidade relativa do ar, apresentaram um valor ligeiramente inferior ou igual ao de 2022. Apenas Ponta de São Jorge apresentou um valor ligeiramente superior ao do ano anterior (+1,0%)" e "analisando o último ano, é possível verificar que os valores médios anuais da humidade relativa do ar variaram entre 63%, na Quinta Grande e 90%, na Ponta de São Jorge".

Acresce, em conclusão, que no ano passado, "a insolação (número de horas de Sol descoberto) aumentou nas três estações para as quais é recolhida esta informação: Observatório do Funchal, Aeroporto/Santa Catarina e Porto Santo/Aeroporto. O valor máximo da insolação foi registado no Porto Santo, 2 642,2 horas de Sol, mais 456,7 horas do que o valor normal de 1971-2000", com "a intensidade média do vento diminuiu praticamente em todas as estações com anemómetro (16 estações). O Chão do Areeiro foi a estação com a média mais elevada (17,6 km/h), e o Monte/Quinta Jardins do Imperador, a estação com a média mais baixa (4,8 km/h). A rajada de vento mais forte foi registada no Chão do Areeiro (138 km/h) no mês de outubro. E a temperatura média da água do mar medida no Molhe da Pontinha (Funchal) foi 21,7 °C, valor superior ao ano de 2022 (20,8 ºC). A média de setembro foi a mais alta (24,6 °C) e a de fevereiro a mais baixa (18,9 °C)".