Ainda pode chover hoje

A previsão do estado do tempo para esta sexta-feira aponta para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros, que poderão ser pontualmente fortes durante a tarde, informa o IPMA.



Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste, rodando para norte a partir da tarde.

No Funchal, em específico, a mesma previsão de períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser pontualmente fortes durante a tarde, além de vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, a costa norte receberá ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros e na costa sul, a ondulação de sudoeste com 1 a 1,5 metros, diminuindo para 1 metro no final do dia, garante fim-de-semana tranquilo.

A temperatura da água do mar rondará os 20/21º Celsius.