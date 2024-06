Mercado Quinhentista regressa hoje a Machico com muitas actividades

Está tudo preparado para a 17.ª edição do Mercado Quinhentista, que começa esta sexta-feira, em Machico, e só termina no domingo.

Sob a temática 'Machiquo: chão de fogo', o professor responsável pela organização, Ricardo Caldeira, explicou à TSF-Madeira tudo o que se vai passar.

É uma festa para toda a família. Nós costumamos dizer que há muita coisa para ver, para fazer, para comer, para manjar. Há imenso conteúdo, principalmente para as famílias, porque as crianças podem fazer este tipo de actividades, como andar a cavalo, andar a burro, andar no carrousel que é movimentado pela força humana, ver o artesanato, os oleiros e o sapateiro a trabalhar. Por isso, além dos comes e bebes muito específicos desta festa, há muito coisa para fazer e ver Ricardo Caldeira, organização

Your browser does not support the audio element. Muitas actividades para as famílias

Assim, ao longo deste fim-de-semana, os visitantes podem contar com muitas actividades para ver e fazer em Machico, que vai contar com 1.300 figurantes.

"E no fundo nós celebramos a história, a história do povoamento com o tema Machiquo: chão de fogo. O Fogo foi muito importante para os inícios do povoamento, mas também que é fundamental ao longo de todos os tempos. Por isso, vai ter todos os dias espectáculo com fogo à noite. O primeiro ligado ao Festival do Atlântico, que vai ser 18 a 20 minutos de Fogo. O segundo ligado às nossas tradições ao Fogo Prezo, a Girândolas e o Fogo Estal. E o terceiro ligado muito a Machico, que será um facho que vai acender nas encostas da cidade", explicou o organizador.

Além desta parte ligada ao tema e ao Fogo, haverá também, como sempre, muitos grupos de animação. "Vamos ter cerca de 50 grupos. Vem um grupo, o Destar Castiano, um grupo de Florença, Bandeirantes de Florença de Itália, bem como grupos continentais e locais, que são muito importantes", explicou.

Your browser does not support the audio element. Espectáculos variados

Destaque, ainda, para a zona de comes e bebes que se diferencia de tudo o que pode encontrar dentro deste género de iniciativa.

"Há tendas muito específicas, a tenda de sandes do porco, o porco no espeto e a tenda da sopa do trigo. O que achamos, ao nível da praça das bodegas, que onde se come, é que um conceito totalmente diferente em todos os eventos de recriação, que é aproveitarmos a nossa comida tradicional, que é muito de época e tradicional, e transportamos para o evento e cada associação pode gerir o seu produto", afirmou.

A nível de espaços, a edição deste ano do Mercado Quinhentista contará com 70 espaços que estão divididos basicamente em quatro zonas; a praça das bodegas, que é onde se come, a rua dos mercadores, que é onde existem especiarias, tabernas, vários tipos de produtos, a rua dos ofícios, que é onde está o arsenal com pessoas a trabalhar ao vivo e outras a vender e depois a zona da animação para crianças, com jogos e outros tipos de eventos.

Your browser does not support the audio element. Comes e bebes e muito espaços para entreter

Mercado Quinhentista conta com 50 grupos regionais, nacionais e internacionais e 700 artistas A 17.ª edição do Mercado Quinhentista, que se realiza nos dias 7, 8 e 9 de Junho, em Machico, conta com aproximadamente 50 grupos regionais, nacionais e internacionais, somando quase 700 artistas.

Como já manda a tradição, a abertura oficial, que acontece esta tarde, pelas 16 horas, contará com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional. Em seguida, às 16h30, haverá a Dramatização da Época.

ÀS 17 horas, será a Hora dos Petizes e Infantes, seguindo-se, às 19 horas, o Torneio de Armas a Cavalho.

Pelas 21 horas, será tempo para o Cortejo da Encomendação das Almas. Às 22h30, haverá um teatro de fogo 'Fachos de Paixões' e, por fim, pelas 23 horas, é hora dos olhares ficarem virados para os céus com o espectáculo pirotécnico do Festival do Atlântico.

Festival Atlântico regressa ao Mercado Quinhentista O primeiro dia do Mercado Quinhentista vai contar novamente com um dos espectáculos piromusicais do Festival Atlântico, na baía de Machico.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h43 às 17h08 - Madeira Games, no Cais 8 do Porto do Funchal

Event 1: 8:47 – 10:43

Event 2: 11:00 – 12:38

Event 3: 13:00 – 15:06

Event 4: 15:20 – 17:08



- 11h00 - Assembleia-Geral Eleitoral do Clube Desportivo Nacional, no Auditório da Pousada da Juventude do Funchal - Av. Calouste Gulbenkian

- 11h00 - Iniciativa Liberal realiza conferência de imprensa, tema "Eleição do Presidente da ALRAM, na Sala de imprensa da Assembleia

- 11h30 - PAN promove iniciativa das Eleições Europeias, junto ao Teatro Baltasar Dias



- 14h30 - PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, visita o Engenho Novo da Calheta, situado no

Parque Empresarial da Calheta

- 15h00 e 21h00 - Espectáculo de Teatro 'Liberdade Liberdade...', no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

- 15h00 - Entrega de prémios e sessão de encerramento do 18.ª edição do AgenteX - Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática, com a presença de Jorge Carvalho, na Escola Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral - Santana

- 16h00 - PTP realiza Iniciativa de campanha ao Parlamento Europeu, no Banco Portugal Funchal

- 16h00 - Bloco de Esquerda Madeira realiza campanha ao Parlamento Europeu, na Avenida Arriaga, junto ao Banco de Portugal

- 17h15 - Escola Bartolomeu Perestrelo realiza Evento 'Lanche às Cegas', no Hotel the Views Monumental - Estrada Monumental

- 18h00 - CDU promove Iniciativa política, no Largo das Courelas, em Santo António

- 18h00 às 23h00 - Atlântico Padel Tour, na Quinta do Padel

- 19h00 - Apresentação do O livro ‘Maria-Rapaz’, da autoria de Ana Rodrigues, com ilustrações de Débora Tavares,na FNAC Madeira - Centro Comercial Madeira Shopping

- 19h00 - Lançamento do V volume da colectânea 'Alma Latina', coordenada por José Maria Ramada, na Biblioteca Municipal do Funchal

- 19h00 - Apresentação Oficial do Teaser do Documentário 'O Visconde Indomável', no Teatro Baltazar Dias

- 20h00 - 'Sunset Literário', na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

- 20h00 - CHEGA realiza jantar de encerramento da candidatura às Europeias, no Restaurante 'O Lagar'

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Segurança Alimentar

- Este é o centésimo quinquagésimo nono dia do ano. Faltam 207 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1494 - Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas.

1654 - Coroação de Luís XIV, de França.

1801 - Assinatura do Tratado de Badajoz, com data 06 de junho. Portugal perde a cidade e o termo de Olivença.

1892 - Prisão do cidadão negro de Nova Orleães Homer Plessy, por se sentar num autocarro. O caso é levado ao Supremo Tribunal dos EUA que impõe a decisão "separados mas iguais", conduzindo à existência de lugares sentados para brancos e negros nos transportes públicos.

1942 - II Guerra Mundial. Termina a Batalha de Midway, com a vitória dos EUA sobre a armada japonesa.

1967 - Guerra dos Seis Dias. As forças israelitas entram no Egito e atingem o Canal do Suez.

1972 - Estreia do musical "Grease", em Nova Iorque.

1979 - Primeiro dia das primeiras eleições por sufrágio universal para o Parlamento Europeu.

1985 - É criada a Ordem de Camões, pela Lei n.º 10/85, como ordem nacional para distinguir personalidades e instituições que se destaquem na salvaguarda e projeção da língua portuguesa, eixo agregador da comunidade dos falantes de português no mundo e verdadeiro património imaterial dos respetivos Estados e comunidades.

1992 - Primeira e única atuação do cantor norte-americano Frank Sinatra em Portugal, no estádio das Antas, no Porto.

2001 - Tony Blair, do Partido Trabalhista, vence pela segunda vez as eleições no Reino Unido.

2003 - O Presidente russo, Vladimir Putin, assina a lei federal sobre a ratificação do Tratado de Redução de Potenciais Estratégicos, que já tinha recebido em 28 de Maio o beneplácito do senado e em 14 de Maio da Duma (câmara baixa do parlamento russo).

- Primeira eleição de um bispo homossexual assumido pela igreja episcopal de New Hampshire, EUA.

2006 - O relatório do Conselho da Europa identifica Portugal como um dos 14 países que serviram de escala para voos secretos dos serviços de informações norte-americanos (CIA) com prisioneiros acusados de terrorismo.

2008 - A senadora norte-americana Hillary Clinton suspende oficialmente a campanha eleitoral nas primárias democratas e formaliza o total apoio ao senador Barack Obama.

2009 - Eleições europeias. O PSD vence as eleições para o Parlamento Europeu com 31,7 por cento dos votos, com uma ligeira vantagem sobre o PS, que obtém 26,6 por cento. O Bloco de Esquerda duplica a votação conseguida em 2004 - de 4,9 por cento para perto de 11 por cento. Os comunistas também sobem, passando de 9,1 por cento para 10,7 por cento. O CDS elege dois eurodeputados com 8,4 por cento dos votos.

2010 - Realiza-se o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo em Portugal, às 09:42, na 7.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa. Helena Paixão, de 40 anos, e Teresa Pires, de 33, tornaram-se cônjuges durante uma cerimónia com ampla cobertura mediática.

2013 - A Coreia do Norte anuncia a reabertura da linha telefónica de emergência com a Coreia do Sul, cortada por Pyongyang em março devido às tensões bilaterais.

2016 - Nasce o bebé com mãe em morte cerebral há 15 semanas, no Hospital de São José, um facto inédito na medicina portuguesa.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a alteração do regime de subsídios atribuídos aos deputados, que estabelece como morada relevante para efeitos remuneratórios a que consta no cartão do cidadão.

- A SAD do FC Porto é condenada a pagar cerca de dois milhões de euros pela divulgação dos emails do Benfica.

2020 - Pinto da Costa é eleito para o seu 15.º mandato consecutivo como presidente do FC Porto, com 68,65% dos votos.

2022 - O Banco Mundial aprova um financiamento adicional de 1,4 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia a continuar a pagar os salários dos funcionários públicos.

PENSAMENTO DO DIA: