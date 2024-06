Itália fez viagem pelas emoções nos céus do Funchal

Realizou-se hoje o primeiro espectáculo piromusical do Festival do Atlântico. Com início às 22h30, a Itália foi a primeira a iluminar os céus do Funchal e a inaugurar o evento promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

'O Ciclo da vida...' foi o tema escolhido pela empresa italiana 'Fireworks Lieto Srl', com o intuito de fazer uma viagem pelas emoções.

O espectáculo piromusical voltou a atrair milhares de pessoas até à baixa citadina do Funchal. Madeirenses e turistas.

Depois da Itália, nos próximos dias 8 e 15 de Junho, a França (‘Feerie S.A.S’) e a Inglaterra (‘Fully Fused Firewoks’) participam igualmente no Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira (CIFAM), com espectáculos também com a duração de 20 minutos.

Alcançar o ‘Troféu do Atlântico’, atribuído por um júri, assim como o ‘Troféu Madeira Tão Tua’, escolhido pelo público, são os objectivos das três empresas internacionais. A votação pode ser feita através de tômbolas colocadas no centro comercial Plaza Madeira, no Posto de Informação Turística da Direcção Regional do Turismo, na Avenida Arriaga, e na noite de cada espectáculo, no Cais do Funchal. Os resultados serão anunciados no dia 22 de Junho.