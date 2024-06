Promenade do Lido conta agora com uma pérgula

O Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática da Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, inaugurou, esta manhã, a nova pérgula de madeira, na Promenade do Lido. Esta foi uma iniciativa no âmbito da Semana do Ambiente, que decorre até amanhã.

"Esta iniciativa assume particular importância numa altura em que as alterações climáticas exigem uma maior atenção e cuidado, sendo fundamental disponibilizar aos munícipes e visitantes espaços públicos confortáveis e protegidos", refere nota á imprensa.

A pérgula vai "oferecer aos cidadãos um espaço de sombra, agradável, acolhedor e convidativo, em épocas em que a exposição aos raios solares intensos e prolongados tornam-se cada vez mais preocupantes, contribuindo ainda para a valorização paisagística e estética do local".