Da violência sobre homens à corrupção na Defesa

Bom dia. Muito para ler neste dia 6 de Junho de 2024, dia histórico por várias razões, mas que na História fica marcado pelo nome de Dia D há 80 anos, a maior parte dos jornais ignora este facto, mas não faltam razões de leitura da imprensa nacional, incluindo as revistas semanais.

Na revista Visão:

- "Camões. A história, os mitos e o enigma"

- "Reportagem. Somos autistas, e depois?"

- "Eleições europeias. As ideias-chave dos candidatos e a ameaça populista"

Na revista Sábado:

- "O poder dos evangélicos em Portugal"

- "Família refugiou-se na Sérvia porque juíza de Sintra passou mandado para internar filho de 10 anos"

- "Especial 80 anos do Dia D. As histórias dramáticas dos soldados portugueses que desembarcaram na Normandia para combater os nazis"

No Correio da Manhã:

. "Gang saca 40 milhões a 'rei do rodízio'. PJ apreende centenas de milhares de euros em notas"

- "Dragão aposta na prata da casa. Villas-Boas escolhe Vítor Bruno"

- "Vladan Kovacevic. Gigante na baliza do Sporting"

- "Paraguaio. Ramón Sosa na mira do Benfica"

- "Sondagem CM. AD e PS taco a taco e Chega sofre travagem"

- "79 mil euros da CP. Governante sabia da nomeação quando recebeu prémio"

- "Aval do Chega. 'Cheringonça' aprova descida do IRS do PS"

- "Aumentos na justiça. Acordo com polícias falha por 100 euros"

- "Economia. Bancos voltam a baixar taxas de juro dos depósitos"

No Público:

- "Novo tribunal vai tratar em exclusivo de processos de imigração e asilo"

- "O dia do BCE. Primeira descida de juros em dois anos alivia famílias e empresas"

- "CGTP. 'Se há dinheiro para prémios, há dinheiro para salários'"

- "Documento da CP. Secretária de Estado pediu indemnização para ir ganhar o dobro para o regulador"

- "Operação Babel. 'Vice' de Gaia acusado de traficar influência junto de líder da Metro do Porto"

- "Descida no IRS. PS ganha batalha e AD dramatiza com 'geringonça'"

- "500 anos. Comemorações de Camões 'sem passadismo nem saudosismo'"

- "Eleições europeias. A UE reaprende a defender-se e corre contra o tempo"

No Jornal de Notícias:

- "Há cada vez mais homens a pedir ajuda por violência doméstica"

- "FC Porto. Vítor Bruno assina até 2026"

- "Itália 3-0 Portugal. Uma desilusão precoce"

- "IRS. Mudança nos escalões traz maior alívio fiscal à classe média"

- "Trabalhadores do Chimarrão burlam dono idoso em 30 milhões de euros"

- "Póvoa do Lanhoso. Mau cheiro de aterro e risco de água contaminada preocupam população"

- "Porto. Invasão de turistas salva Santa Catarina mas valor das rendas continua a subir"

- "Festival. Primavera Sound recebe elite do rock no Parque da Cidade"

No Diário de Notícias:

- "Corrupção na Defesa. Despedimento disciplinar para dois diretores acusados"

- "Europeias. Arrancam eleições em que a extrema-direita deverá ganhar peso em vários países"

- "AD pede à classe média 'cartão vermelho' para PS e Chega"

- "Proposta. 'Emergência'. PCP quer 10 mil contratados a prazo a trabalhar na AIMA"

- "Hospitais. Doentes já esperam 13 horas em Urgências. Ministério promete medidas dentro de 15 dias"

- "80 anos do desembarque na Normandia. Celebrações marcadas pela guerra na Ucrânia"

- "Giles Milton, historiador britânico. 'O Dia D foi a maior invasão marítima na História das guerras'"

No Negócios:

- "IRS. Descida do PS arrisca violar a Constituição"

- "Que papel terá o nuclear na transição energética?"

- "Fundo de Resolução vê Novo Banco a valer 3,1 mil milhões"

- "RAR abandona Brasil com perdas de 12 milhões"

- "Eleições europeias. AD ultrapassa socialistas, mas empate ainda se mantém"

- "Política monetária. Zona Euro supera EUA e BCE baixa juros hoje"

No O Jornal Económico:

- "Fundo de Resolução perdeu dois dos três litígios contra o Novobanco"

- "Juros com rota incerta a partir de junho"

- "Frederico Magalhâes, CEO da Sisqual. 'Vir de um país que, de vez em quando, vai à falência é um handicap para as empresas'"

- "Alívio fiscal do PS reduz ganhos para salários acima dos três mil euros"

- "Topo da Agenda: reunião do BCE e obrigações da CUF"

- "Fusion Fuel está a certificar tecnologia para Austrália e EUA"

- "CX Summit debate tecnologia ao serviço do cliente"

No O Jogo:

- "Duas épocas para começar. Vítor Bruno reuniu-se ontem com a Direção da SAD e acertou contrato até 2026"

- "Pepe na estrutura ou fora do clube"

- "Cláudio Ramos renovou por três anos com os dragões"

- "Sporting. 'Estou pronto'. Kovacevic oficializado como guarda-redes dos leões nas próximas cinco temporadas"

- "Ioannidis é o alvo que se segue na lista de Frederico Varandas"

- "Benfica. Pavlidis custa 15 a 20MEuro"

- "Águias têm concorrência inglesa por Ramón Sosa"

- "V. Guimarães. Samu chega a custo zero"

- "Europeu sub-17. Sonho durou 16 minutos. Entrada em falso custou a Portugal a derrota (3-0) na final com a Itália"

- "Andebol. Magnus Andersson de volta ao FC Porto"

No Record:

- "Ninguém pára Gyokeres. Acredita que vai estar em pleno na pré-época apesar da operação"

- "Benfica. Acordo por Pavlidis"

- "FC Porto. Francisco em saldos. Cláusula de rescisão de 30 MEuro até 15 de julho"

- "FC Porto. Vítor Bruno já assinou por duas épocas"

- "Europeu Sub-17. Itália-Portugal (3-0). Desilusão. Seleção perde na final"

- "Basquetebol. FC Porto-Benfica (66-89). Encarnados esmagam"

E no A Bola:

- "Vladan Kovacevic assinou pelo Sporting até 2029 com cláusula de rescisão de 60M. 'Tenho bons reflexos, sou forte nas saídas e seguro na baliza'"

- "Rúben Amorim telefonou a Ioannidis para convencer o avançado grego a rumar a Alvalade"

- "FC Porto. Vítor Bruno assina até 2026 e é apresentado amanhã"

- "Pepe de saída, dragões de olho em Faye, central de 19 anos do Barcelona"

- "Benfica. Pavlidis controlado"

- "Seleção. Jogadores aprendem a salvar... vidas"

- "Europeu de sub-17. Portugal perde final com Itália (0-3)"

- "Bola ao centro. Entrevista A Bola. 'Os tempos em que o crime organizado operava com o Al Capone já lá vão'. Emanuel Medeiros"