‘Surto’ de papeira fez mudar vacina na Madeira há 27 anos

Foi em 1997 que a Madeira, no espaço de um mês, registou cerca de 100 casos de papeira notificados, principalmente em crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 anos. A Madeira ia, por isso, introduzir uma nova vacina, "adaptável" ao "vírus mutante" da parotidite (papeira).

O DIÁRIO dava conta de que as autoridades de saúde não gostavam de falar no termo surto, mas a verdade é que, todos os dias, os serviços de saúde estavam a receber cerca de 5 casos de papeira. Por se tratar de uma doença infecto-contagiosa, passava facilmente entre as crianças do pré-escolar. Mesmo os casos registados entre os “mais crescidos”, entre os 5 e os 7 anos, não apresentavam complicações.

Na época, a vacina da papeira era administrada entre os 14/15 meses e depois com um reforço aos 12 anos. Essa vacina combatia ainda a rubéola e o sarampo. Actualmente é administrada em 2 doses, aos 12 meses e o reforço aos 5 anos de idade.

A vacina tinha sido introduzida em 1987 e mesmo crianças vacinadas estavam a contrair a doença, motivo pelo qual estava a ser estudada uma nova vacina, que protegesse contra a estirpe que se encontrava em circulação em 1997.