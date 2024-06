Jackpot de 130 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

No próximo sorteio do Euromilhões, na sexta-feira, vão estar em jogo 130 milhões de euros, isto depois de não ter havido nenhum totalista com a chave sorteada esta terça-feira.

O conjunto premiado é composto pelos números 6 - 7 - 9 - 14 - 43 e as estrelas 3 e 4.

O melhor prémio que veio para Portugal foi no valor de 1.500 euros, com um apostador que conseguiu acertar em quatro números e duas estrelas.

No próximo sorteio volta a estar em jogo um jackpot, como referido, no valor de 130 milhões de euros.