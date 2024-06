Educação está desajustada às necessidades das empresas

A maioria dos profissionais que participou num inquérito do QSP - Marketing Management & Research defende que os modelos de educação e de formação atuais não estão ajustados às necessidades das organizações.

A menos de um mês do arranque do QSP Summit, uma das maiores conferências de gestão e marketing da Europa, a organização responsável pelo evento publicou as conclusões de um inquérito feito junto de 135 profissionais do tecido empresarial que se mostram muito críticos em relação ao atual sistema de educação.

Apenas 14,1% dos inquiridos consideram que os modelos de educação e formação atuais estão ajustados às necessidades das organizações, sendo que a esmagadora maioria (77%) acha que não.

Estes dirigentes e quadros médios e superiores das empresas argumentam que os modelos de formação são muito teóricos, que as escolas dão pouca importância às competências comportamentais e às "soft skills" e apontam ainda o dedo à "escassez de competências técnicas e profissionais dos alunos (o 'saber fazer')".

Numa nota enviada à agência Lusa a acompanhar este inquérito, Pedro Carneiro, Head of Marketing Research do QSP, refere que "os desafios que as organizações enfrentam, num ambiente de concorrência feroz e em constante mutação, levam a que, principalmente os gestores de topo sintam que os recém-formados devam estar mais preparados para as dinâmicas do mundo empresarial ".

Em relação aos principais desafios de gestão que as organizações enfrentam, a maioria dos inquiridos (60%) refere a "cultura organizacional e o 'engagement' dos colaboradores" e uma percentagem relevante também se queixa das dificuldades de "atração e retenção de talentos qualificados".

Os gestores e profissionais que participaram neste inquérito defendem ainda que a tecnologia pode ser uma aliada para o sucesso das organizações.

Questionados sobre que tecnologia vai ter maior impacto na gestão das organizações nos próximos anos, 83% escolheram a opção "inteligência artificial", sobretudo a inteligência generativa e preditiva.

Os "big data" e análise de dados, a automação, a Internet das Coisas, o "blockchain" e o metaverso são outras tecnologias que estes gestores acreditam que irão impactar positivamente na forma como as empresas se organizam e na forma como criam valor.

O QSP Summit é um evento que vai juntar este ano 3.500 participantes e 90 oradores que durante três dias vão debater vários temas relacionados com a gestão, marketing e os desafios que as empresas estão a enfrentar na atualidade.

A 17.ª edição do QSP Summit vai decorrer de 02 a 04 de julho, em Matosinhos.