A campanha oficial para as eleições europeias começa hoje com a maioria dos partidos concentrados em Lisboa, com a exceção da AD, PS e Chega, que dedicarão o dia a distritos a sul do Tejo.

Na sua primeira ação de campanha, o cabeça de lista da Aliança Democrática (AD), Sebastião Bugalho, vai ter um dia preenchido, com cinco ações no sul do país. O candidato vai começar o dia no Algarve, com iniciativas em Olhão e Faro, dedicadas às pescas e migrações, seguindo depois para o Alentejo, com paragens em Moura e Reguengos de Monsaraz, antes de terminar o dia em Évora, onde também vai estar o presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

No PS, Marta Temido arranca logo às 07:30 da manhã com um contacto com a população em Cacilhas, e só terminará às 20:30, com um comício em Almada, que também contará com uma intervenção do líder socialista, Pedro Nuno Santos.

O Chega estará no Algarve e no Alentejo, a IL faz campanha em Lisboa e o BE começa no distrito de Aveiro e termina na capital. As caravanas da CDU, do Livre e do PAN estarão na área metropolitana de Lisboa.

Hoje também é notícia:

ECONOMIA

Os trabalhadores das cantinas e refeitórios, alojamentos e restauração estão hoje em greve para desbloquear a contratação coletiva nestes subsetores.

A Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) anunciou esta greve, que terá 24 horas de duração.

Estes trabalhadores vão também concentrar-se, em Lisboa, junto à sede da AHRESP -- Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

"Esta luta tem como objetivo desbloquear a contratação coletiva destes três subsetores tão importantes para a defesa dos direitos dos trabalhadores", assinalou, em comunicado, a FESAHT, afeta à CGTP.

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, e o coordenador da União de Sindicatos de Lisboa, João Coelho, vão estar presentes na concentração.

Os ministros da Agricultura da União Europeia (UE) reúnem-se hoje, em Bruxelas, para discutir as respostas às reivindicações que levaram os agricultores a sair à rua no início do ano.

Em comunicado, Bruxelas adiantou que os ministros vão abordar a recente simplificação da Política Agrícola Comum (PAC), com o alívio das exigências ambientais, mas da ordem de trabalhos faz também parte a discussão sobre a simplificação administrativa e o reforço da posição dos agricultores na cadeia de abastecimento alimentar.

Os ministros vão ainda discutir a situação dos mercados agrícolas, em particular, face à guerra na Ucrânia.

INTERNACIONAL

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é hoje esperado em Madrid, numa deslocação que será marcada pela assinatura de um acordo bilateral com Espanha para garantir apoio militar e financeiro a longo prazo.

A Ucrânia já assinou ou prevê assinar acordos similares com outros países da União Europeia (UE) e da NATO, no contexto da ofensiva russa iniciada em fevereiro de 2022.

A visita de Zelensky a Madrid foi inicialmente anunciada, pela Casa Real de Espanha, para 17 de maio, mas o Presidente ucraniano cancelou a deslocação por causa da evolução da guerra e dos desenvolvimentos na região de Kharkiv (nordeste), alvo de uma intensa ofensiva russa, lançada em 10 de maio, que destruiu edifícios residenciais e infraestruturas civis, e provocou milhares de deslocados.

Zelensky devia ter-se deslocado também a Lisboa na mesma viagem, informação que não chegou a ser confirmada oficialmente. Dias antes, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, tinha apenas confirmado que estava a ser preparada uma visita do Presidente da Ucrânia a Portugal, sem adiantar mais pormenores sobre a data ou programa da deslocação.

Os chefes da diplomacia dos 27 da União Europeia discutem hoje em Bruxelas o conflito na Faixa de Gaza, os últimos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia e a degradação democrática na Venezuela e Geórgia, país aspirante ao bloco comunitário.

A guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas em Gaza será um dos temas prioritários, com os ministros europeus a terem a possibilidade de discutirem a matéria com homólogos de vários países árabes, com o propósito de abordar uma solução de dois Estados (Israel e Palestina).

Os ministros da Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Emirados Árabes Unidos e Qatar, bem como o secretário-geral da Liga Árabe, foram convidados a participar no Conselho de Negócios Estrangeiros.

Outro ponto-chave da reunião é a Ucrânia e os desenvolvimentos da ofensiva russa, que se intensificou na região de Kharkiv (nordeste). O assunto será abordado pelos 27 governantes com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, vai participar na reunião e também vai ser recebido hoje pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, na sede da Aliança Atlântica.

SOCIEDADE

Os trabalhadores da União das Misericórdias Portuguesas e das Santas Casas de Misericórdia cumprem um dia de greve para exigirem a valorização das carreiras e aumentos salariais.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), que organiza também, pelas 14:00, uma concentração em frente ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa.

Segundo o sindicato, a greve decorre da recusa da União das Misericórdias Portuguesas de atualizar o Acordo de Empresa e celebrar um contrato coletivo de trabalho das Santas Casas de Misericórdia.

"Estes dois bloqueios à negociação com o CESP têm resultado, cada vez mais, na desvalorização profissional de milhares de trabalhadores", justifica o sindicato.