Mais 888 mil passageiros a andar de autocarro

Procura exponencial no 1.º trimestre deste ano foi impulsionada pelo passe gratuito para estudantes e seniores. Análise a 10 anos indica que o aumento de utilizadores não está, ainda, a ser acompanhado pelo incremento do número de camionetas ou carreiras. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 04 de Junho.

Na política "Governo com menos uma secretaria e o regresso de Rui Abreu" merece o maior destaque gráfico da primeira página. Miguel Albuquerque apresenta hoje elenco governativo com as mesmas caras do anterior, à excepção de Rui Barreto. Director das Comunidades volta à Quinta Vigia para ser chefe de gabinete do presidente do Executivo.

Do lado da oposição, “PS candidata Sancha de Campanella à presidência da ALM”. Cafôfo garante que “não é um arranjinho entre o PSD e o CDS” que elege o presidente do parlamento madeirense. Social-democratas, Chega e centristas ficam à direita do hemiciclo.

“Da injustiça à euforia” é o destaque no Desporto. A caminho do Euro2024, recordamos o percurso de Ronaldo na Selecção, as lágrimas de tristeza contrastantes com o ritmo do ‘tiki-taka’ espanhol em 2012 e a conquista da competição em 2016. Portugal tem hoje jogo particular com a Finlândia.

Ainda na edição desta terça-feira saiba em que pé estão as “Obras de ‘Santa Engrácia’ no Forte de São João Baptista”.

