Fique a conhecer a ‘nova’ Taça da Liga para o Nacional

A Taça da Liga 2024/25, que pela primeira vez terá a participação de apenas uma equipa madeirense, neste caso o Nacional, será realizada em moldes diferentes do que é habitual. Ao contrário do que sempre aconteceu, a competição vai ser disputada por apenas oito equipas, e, pela primeira vez, não vai incluir equipas da II Liga.

A prova contempla apenas os seis primeiros classificados da I Liga que agora terminou, Sporting, Benfica, FC Porto, Sp Braga, Vitória de Guimarães e Moreirense, e pelos dois recém-promovidos da II Liga, Santa Clara e Nacional.

Este novo modelo foi proposto pelo Vitória de Guimarães como alternativa ao formato apresentada pela Liga de Clubes e que visava a participação dos quatro primeiros classificados da Liga Portugal de 2023/2024.

Desde que foi criada, na temporada 2007/2008, a Taça da Liga sempre envolveu todas as equipas das duas ligas profissionais do futebol português – a excepção foi 2020/2021 devido ao Covid-19. Perante o novo modelo que vai entrar já em vigor muitas equipas vão estar ausentes da prova. Entre elas, por exemplo, o finalista vencido da edição 2023/24, o Estoril Praia, que terminou na 13.ª posição na I Liga e… o Marítimo, que foi quarto classificado da II Liga. Aliás, esta é a primeira vez que o Nacional participa na Taça da Liga e o Marítimo fica de fora.

No entender da Liga de Clubes, este formato, que foi aprovado, tem como objectivo responder ao alargamento do calendário internacional em virtude dos novos formatos das competições europeias, reservando, assim, um menor número de datas para as competições nacionais.

Eis, então, os jogos os quartos de final da Taça da Liga, versão 2024/2025, agendados para 30 de Outubro:

Sporting- Nacional

Benfica – Santa Clara

FC Porto – Moreirense

Sp. Braga – V. Guimarães

Os vencedores dos quartos de final da competição encontrar-se-ão na final four que será novamente disputada no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. As meias-finais realizam-se a 7 e 8 de Janeiro de 2025 e a final a 11 do mesmo mês.