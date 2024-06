Menos turistas nos cruzeiros mas mais passageiros inter-ilhas

As estatísticas dos transportes para o 1.º trimestre de 2024 revelam que nos marítimos, "contabilizaram-se 77 navios de cruzeiro entrados nos portos da RAM, menos 17 que no mesmo período do ano passado. O número de passageiros em trânsito foi de 222.225, e também diminuiu face ao mesmo trimestre de 2023 (-3,3%)", refere a DREM, que assinala, contudo, o incremento dos passageiros do navio-ferry inter-ilhas.

Sobre os cruzeiros, realça que "no trimestre em análise e no conjunto dos Portos da RAM, apenas o Porto do Funchal recebeu passageiros em trânsito (222.225, como atrás referido), dos quais a larga maioria (96,7%) era constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a alemã (47,3% do total; -5,5% que no 1.º trimestre de 2023) e a britânica (42,1%; +9,2%). Note-se ainda que os passageiros do continente americano em trânsito no Porto do Funchal (2,6% do total) decresceram 51,4% face ao 1.º trimestre de 2023. A nacionalidade que mais contribui para esta quebra foi a norte-americana (2,0% do total; -46,3% que no 1.º trimestre de 2023)", destaca.

Assim, só "na linha Madeira - Porto Santo, o número de passageiros rondou os 38,4 mil, aumentando 18,2% em relação ao mesmo período de 2023", frisa a DREM.

Quanto ao "movimento de mercadorias nos portos da RAM, neste trimestre, não ultrapassou as 320,9 mil toneladas, variando negativamente em 1,6% comparativamente ao mesmo período do ano precedente. Para esta variação contribuiu o decréscimo observado no descarregamento de mercadorias (-2,8%), já que no carregamento de mercadorias foi registado um acréscimo de 8,8%", confirmando o já referido aumento das exportações também na carga aérea.