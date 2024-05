AD Machico na fase final do Campeonato Nacional de Iniciados Femininos

A AD Machico - Associação Desportiva de Machico- , campeã regional 2023/2024 no escalão de Iniciados Femininos, irá participar na Fase Final do Campeonato Nacional – Apuramento do Campeão Nacional do escalão, que irá decorrer nos dias 31 de Maio, 1 e 2 de Junho, no Sardoal, em Santarém.

Participam oito equipas nesta fase final nacional divididas em dois grupos. A 'Série A' é composta pela Academia Voleibol Colégio Efanor, CV Oeiras, ADREP (Açores) e a AD Machico, como representante da R.A. Madeira. A 'Série B' é constituída pelo SL Benfica, Ala Nun’Alvares de Gondomar, Academia José Moreira e CVA Madeira Torres.

A equipa madeirense orientada pelo técnico Hugo Fernandes tem o seu primeiro jogo na sexta-feira, às 18 horas, frente à Academia Voleibol Colégio Efanor, no Pavilhão da Escola Básica e Secundária Dra. Judite Andrade.