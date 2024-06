"Os corruptos não param pelo que nós não podemos baixar a guarda", afirma MPT

O MPT reafirmou este sábado, 1 de Junho, o compromisso de "intervenção no sentido de melhorar as condições de vida" da população, alertando que "a conjuntura política regional está tumultuosa".

Reconhecendo que os "resultados ficaram aquém do esperado", a comissão política regional do MPT expressa o seu agradecimento, em nota emitida, "aos votantes, simpatizantes, apoiantes e militantes do partido da terra nas recentes eleições regionais" e lembra: "A militância ambiental e humanista não se esgota no voto, é necessário ser activo civicamente".

"A democracia não é um fim, mas um processo sempre em evolução. Os corruptos não param, pelo que nós não podemos baixar a guarda", apela o MPT.