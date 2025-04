Hoje é Dia Internacional da Consciência e Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatoide

Este sábado, 5 de Abril, assinala-se o Dia Internacional da Consciência e o Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatoide.

O Dia Internacional da Consciência, instituído pela ONU, é anualmente assinalado no dia 5 de Abril e visa incentivar a comunidade internacional desenvolver acções que promovam a paz, a inclusão e a tolerância que conduzam a uma cultura de paz universal.

O dia foi implementado através da resolução 73/329 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 2019 - a 25 de Julho - e surge na sequência do Congresso Internacional sobre a Paz na Mente dos Homens, organizado pela UNESCO, em 1989 na Costa do Marfim. Foi pela primeira vez comemorado no ano 2020.

O objectivo deste Dia Internacional da Consciência é destacar os valores da justiça, liberdade e democracia, tendo em vista a construção de uma sociedade pacífica e tolerante.

Apela às sociedades de todo o mundo para que promovam o diálogo, cultivem a empatia e adoptem comportamentos conscientes que defendam a dignidade humana, contribuam para o desenvolvimento sustentável e fomentem a coexistência pacífica entre culturas diversas.

Esta noção de cultura de paz surgiu no «Congresso Internacional sobre a Paz na Mente dos Homens» da UNESCO, que decorreu na Costa do Marfim, em 1989. Desde então, a cultura de paz tem vindo a ser cada vez mais reconhecida e promovida pela comunidade internacional.

Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatoide

Este sábado, 5 de Abril, assinala-se também o Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatoide.

A Ordem dos Fisioterapeutas assinala o Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatoide a 5 de Abril por ser a data que foi instituída em 1999, pelo Ministério da Saúde, tendo em conta o elevado número de casos diagnosticados em Portugal. A Sociedade Portuguesa de Reumatologia estima que afecte 0,8 a 1,5% da população portuguesa.

A Artrite Reumatoide é uma doença crónica, inflamatória, autoimune, que se caracteriza pela inflamação das articulações e que pode conduzir à destruição do tecido articular e periarticular e os doentes com Artrite Reumatoide frequentemente sentem dor e dificuldade em mobilizar as articulações, com impacto na funcionalidade e qualidade de vida do cidadão.

A Fisioterapia constitui uma importante forma de tratamento para combater a dor e o desconforto, melhorar a amplitude dos movimentos, prevenir e tratar as deformidades articulares, manter ou aumentar a força muscular e promover a autonomia do doente para a realização das suas actividades diárias, contribuindo para melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida do cidadão.