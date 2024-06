Mulher de 71 anos agredida na Nazaré

Uma mulher de 71 anos foi agredida, pelas 12 horas deste sábado, no Bairro da Nazaré, no Funchal, acabando por ficar com uma ferida na cabeça.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estiveram no local com uma ambulância, e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa foi também mobilizada.