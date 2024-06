Alargar o espaço de reserva do Mudas é prioridade para Albuquerque

A “decisão importante e acertada” de concentrar um espólio da colecção de arte contemporânea no Mudas obriga neste momento à reflexão do Governo Regional em “alargar, em breve, o espaço de reserva do Museu das Mudas, com a expectativa normal que os decisores políticos continuarão a ter o mesmo cuidado de política de aquisições consistentes porque se assim não for não valerá a pena ter um espaço de reserva”.

Este é um dos desafios deixados esta tarde pelo presidente do Governo Regional durante a reabertura da Galeria dos Prazeres que a partir de hoje retoma, através deste projecto colaborativo, a programação anual da galeria, apresentando um programa que incluirá três exposições por ano. A chancela programática e a direcção artística da galeria ficarão a cargo de Márcia de Sousa e do MUDAS.Museu.

Antes o presidente da Câmara Municipal considerou ter sido uma “boa solução” a parceria encontrada que liga MUDAS.Museu, a autarquia, a secretaria regional de Economia, Turismo e Cultura e ainda a fábrica da igreja dos Prazeres que assim volta a ter a Galeria dos Prazeres de portas dois anos depois do seu encerramento, o que não é mais do que uma prova, na opinião do edil, de que "quando trabalhamos em parceria os objectivos conseguem ser atingidos”.