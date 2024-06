"O desporto é uma linguagem de paz", diz Albuquerque

Na cerimónia de arranque da 5.ª edição do Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus Futebol, promovida pelo Clube Desportivo Nacional, que decorreu esta tarde na Praça CR7, no Funchal, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque destacou que o "desporto é uma linguagem de paz" e que Nacional "pode contar com a colaboração do Governo" para cumprir os objectivos desportivos.

É um grande gosto estarmos aqui juntos. O desporto é uma linguagem de paz, de cooperação, onde todos estamos juntos para conviver e para estarmos em paz. Miguel Albuquerque.

Desejou, ainda, "à nova direcção do Nacional as maiores felicidade", afirmando que "o Nacional é um parceiro importantíssimo".