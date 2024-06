Arquitecto Freddy César Ferreira dá palestra sobre arquitectura em Câmara de Lobos

Para assinalar o Dia Nacional do Arquitecto, comemorado anualmente a 3 de Julho, na próxima segunda-feira, o arquitecto Freddy César Ferreira dará uma palestra sobre arquitetura, impacto paisagístico e o papel do arquitecto', que terá lugar na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, pelas 11 horas.

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos estará presente no evento, que visa assinar a data que celebra "a função social, a dignidade e o prestígio da profissão em Portugal".

A efeméride evoca a publicação do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, a 3 de Julho de 1998, assim como a data de revogação do Decreto n.º 73/73, com a publicação da Lei n.º 31/2009, a 3 de Julho de 2009.

O Dia Nacional do Arquitecto "apresenta-se como uma oportunidade para relembrar todos os arquitetos que, nas suas múltiplas atividades, contribuíram para a promoção da arquitectura, do trabalho dos arquitetos e das causas sociais", sublinha a Ordem em comunicado de imprensa.

Refira-se ainda que, no âmbito das comemorações, este ano, será homenageado o arquitecto, pintor, ilustrador e cartoonista João Abel Manta, membro n.º 85 da Ordem dos Arquitectos.