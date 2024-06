Leonel Pontes recorda Manuel Fernandes como “o ídolo de infância”

Leonel Pontes, técnico madeirense que actualmente trabalha como coordenador técnico dos chineses do Shanghai Shenhua também quis prestar uma homenagem a Manuel Fernandes, antigo futebolista e capitão do Sporting que faleceu ontem aos 73 anos. Leonel Pontes – treinou o Marítimo em 2014/2015-, esteve ligado ao Sporting mais de uma década e, por isso, sabe bem o que representa Manuel Fernandes para o universo sportinguista até pelo contacto que ambos tiveram no Sporting. Numa sentida mensagem nas redes sociais, Leonel Pontes recorda, com saudade, o seu ídolo.

“O teu nome será eternamente lembrado na história do Sporting e do futebol português. Como jogador, foste um herói da minha infância, um verdadeiro ídolo. Mais tarde, tive o privilégio e a sorte de conhecer-te como treinador no Sporting, onde partilhámos muitas ideias e experiências. Um grande abraço de força para a família e amigos. Que descanses em paz, Manuel.”