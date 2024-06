Manuel Baeta destaca trabalho harmonioso feito na Calheta

O presidente da Assembleia Municipal da Calheta enalteceu o trabalho harmonioso que acontece entre o executivo e o legislativo no município que na sua opinião tem permitido o desenvolvimento.

No entanto é sempre importante lembrar os desafios, apontando as áreas da saúde, da educação e das novas tecnologias para sustentar ainda mais o progresso que diz assistir.

Nestes cinco séculos o concelho da Calheta sofreu uma transformação e as gerações contribuíram para o progresso. É importante reconhecer a força e a resiliência dos calhetenses, afirmou o autarca social-democrata no seu discurso que decorre no Porto de Recreio da Calheta sob a presidência do presidente do Governo Regional.

O momento também é de reflexão pois o presente assim o exige, sublinhou aplaudindo o trabalho que tem sido desenvolvido.