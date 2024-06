Detidas 17 pessoas ligadas a tentativa de golpe de Estado na Bolívia

O Governo da Bolívia anunciou ontem que 17 pessoas foram detidas por alegado envolvimento na tentativa de golpe de Estado que abalou na quarta-feira o país sul-americano a braços com uma grave crise económica.

A nação de 12 milhões de habitantes assistiu, em choque e com perplexidade na quarta-feira à aparente sublevação das forças militares contra o Governo do Presidente Luis Arce, que tomaram o controlo da praça principal da capital com veículos blindados, embateram com um tanque num dos portões do palácio presidencial para tentar arrombá-lo e lançaram gás lacrimogéneo sobre manifestantes no local.

Nas horas seguintes, o general do Exército que liderou a tentativa de golpe de Estado, Juan José Zúñiga, e um alegado co-conspirador, o ex-vice-almirante da Marinha Juan Arnez Salvador, foram ambos detidos e permanecem sob custódia.

O ministro do Interior boliviano, Eduardo del Castillo, não forneceu pormenores sobre as outras 15 pessoas que foram detidas, apenas indicando que uma delas é um civil identificado como Aníbal Aguilar Gómez, a quem se referiu como o "cérebro" do golpe frustrado.

Del Castillo acrescentou que o Governo está à procura de mais suspeitos e que os alegados conspiradores começaram a elaborar o seu plano em maio.

Apoiantes do chefe de Estado boliviano concentraram-se hoje à porta do palácio presidencial em La Paz, repetindo palavras de ordem pró-democracia.

A polícia de choque foi destacada para guardar as portas do palácio, e Arce - que tem enfrentado dificuldades para gerir a falta de moeda estrangeira e de combustível no país - condenou Zúñiga.