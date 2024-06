Detidos três falsos agentes da secreta no centro de Moçambique

A Polícia moçambicana deteve três falsos agentes dos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE), na província de Sofala, centro do país, que extorquiam pessoas, com recurso a uma arma de fogo e uma credencial, disse a corporação.

"Estamos aqui com estes três detidos, acusados de exercício ilícito de função pública ou profissão tutelada, dado que estes se faziam passar por agentes do SISE e possuíam um cartão [de trabalho] e uma pistola, para extorquir", disse Dércio Chacate, porta-voz do comando da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Sofala, em conferência de imprensa.

Chacate afirmou que os suspeitos simulavam serem agentes da secreta moçambicana para ganhar dinheiro ou mesmo conseguir empréstimos junto a agiotas, nas comunidades, deixando como garantia a falsa credencial.

Também ameaçavam deter as vítimas, para não pagarem as dívidas que contraíam, prosseguiu o porta-voz da polícia em Sofala.

"Os detidos faziam dívidas e depois ameaçavam as vítimas para não pagarem os valores emprestados. As vítimas que sofriam os tais atos com os falsos agentes denunciaram às autoridades policiais e a PRM começou com diligencias que culminaram com as detenções", afirmou Dércio Chacate.

Chacate declarou que os homens detidos fazem parte de um grupo enorme de pessoas envolvidas na prática de crimes.

"Pesam sobre esta quadrilha várias modalidades criminais, desde posse ilegal de arma, associação criminosa, furtos e roubos a residências", acrescentou.