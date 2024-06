Jornais 'mostram' que não precisava ser tão mau

Bom dia. Portugal perdeu num jogo que não precisava ganhar, mas também não precisava ser tão mau. Assim parecem expressar hoje, 27 de Junho de 2024, as primeiras páginas dos jornais nacionais, o sentimento de muitos portugueses.

No Correio da Manhã:

- "Santo António da Geórgia coloca Oblak no caminho da seleção"

- "Eslovénia é o adversário de Portugal nos 'oitavos'"

- "Explosão de gás mata mãe e filha"

- "Tragédia destrói família de Vila Nova de Milfontes"

- "Pai e filho ficam gravemente feridos"

- "Crime em Faro: Jovem morto junto às piscinas municipais"

- "Golpes do BPN: Herdeiros de milionário exigem 17,5 milhões"

- "Porto: Trio lança terror com assaltos a 15 estudantes"

- "Felgueiras: Viola sobrinha de 7 anos entregue à sua guarda"

- "Avaliação bancária: valor das casas volta a subir"

Na revista Visão:

- "Alentejo e Algarve. Tesouros escondidos e rotas inesquecíveis"

- "Crianças e ecrãs. Como os livros podem vencer o telemóvel"

- "Ana Paula Martins. A 'Dama de Ferro' da saúde"

- "Exclusivo. Escutas da 'influencer' passaram por 16 juízes"

Na revista Sábado:

- "Os alunos de que as empresas precisam/ As profissões mais bem pagas para os jovens/ Os 45 cursos com pleno emprego/ O que é fundamental para se ser recrutado"

- "Investigação ao caso das gémeas declarada prioritária"

- "Os estratagemas da EDP para evitar multa de Euro40 milhões"

- "Guerra colonial. A luta de um ex-militar por cuidados médicos e o direito à pensão"

- "Entrevista com Toy. 'Quero ser presidente da Câmara de Setúbal'"

No Público:

- "Há 17 câmaras que não começaram a rever PDM e arriscam penalizações"

- "Europeu 2024. Um Portugal B chumbou frente à Geórgia"

- "Constitucional. Vice-presidente questiona legalidade da amnistia do Papa"

- "Entrevista. A União Nacional está 'mais e mais abrangente'. Investigador Daniel Stockemer, ao enviado do PÚBLICO em Paris"

- "Debate quinzenal. Montenegro alinha com o PS na reforma da Justiça"

- "Prémio Camões. Distinguida a densidade poética do quotidiano de Adélia Prado"

- "Música no Verão. O que é isso de sustentabilidade quando falamos de festivais?"

- "Exames. Escolas precisam de fazer muito mais pelo ensino da Matemática"

No Jornal de Notícias:

- "Greve de professores deixa centenas de alunos universitários sem exame"

- "Euro 2024. Geórgia 2-0 Portugal. Para esquecer"

- "Irmãos acusados de matar indiano por ódio racial"

- "Saúde. SNS gastou muito mais, mas acesso aos serviços agravou-se"

- "Educação. Falhas obrigam a prolongar prazo das matrículas"

- "Explosão em casa vitima mãe e filha"

- "Hóquei em patins. F.C. Porto foi à Luz arrecadar 25.º título de campeão"

- "Jogos Olímpicos. Patrícia Mamona e Auriol Dongmo de fora por lesão"

- "Braga. Videntes julgados por burla milionária com prémio do Euromilhões"

- "França. Rapaz de 12 anos de origem lusa suspeito de violar uma menina judia"

No Diário de Notícias:

- "Impasse na PSP e GNR atrasa 'valorização' das Forças Armadas"

- "AIMA. Novo sistema informático ascende a 2,2 milhões de euros"

- "Geórgia 2-0 Portugal. Versão B de Portugal chumbada na noite de desacerto de António Silva"

- "Debate. Justiça e António Costa unem PS e Governo com Ventura na mira"

- "Tecnologia. Como as baterias dos carros elétricos podem ajudar a rede (e conquistar condutores)"

- "Cimeira. Cargos europeus. 'Irritação' de Meloni torna discussão 'imprevisível'"

- "Turismo. O Alqueva ganhou mais uma praia fluvial em Moura"

- "Conselho das Finanças. Défice do SNS com maior queda desde 2016, mas pagamentos em atraso disparam"

No Negócios:

- "Empresas pedem 'diálogo' na guerra entre UE e China"

- "Seguradoras são obrigadas a aceitar atestado multiuso"

- "Medidas do PS podem transformar excedente em saldo zero"

- "Juros altos dão nova vida a fundos que estavam esquecidos"

- "EY quer contratar 300 pessoas e anda à caça de empresas"

- "Advocacia. Regular o lóbi é uma forma de ganhar transparência"

No O Jornal Económico:

- "Custos do SNS com prestadores de serviços médicos dispararam 19,4% no ano passado"

- "Certificados 'Made in Portugal' da AIP batem recorde"

- "Miguel Albuquerque tenta solução in extremis com o Chega para viabilizar Governo Regional"

- "'A nossa tecnologia poupa aos hospitais no mínimo 1.400 euros por doente'. Nuno Afonso, CEO da Fastinov"

- "Sarmento diz que governo anterior foi 'pouco responsável'"

- "Viagem de ministro israelita aos EUA isola Netanyahu"

- "Topo da Agenda: Rendas das casas e dividendos da Glintt Global"

No O Jogo:

- "Geórgia 2-0 Portugal. Rodar até cair. Gestão de Martínez só rendeu dividendos aos georgianos"

- "Roberto Martínez. 'Para eles era uma final, para nós mais um passo'"

- "Apesar da derrota, Portugal apura-se em primeiro e vai defrontar a Eslovénia"

- "Chéquia 1-2 Turquia. Ucrânia 0-0 Bélgica. Eslováquia 1-1 Roménia"

- "FC Porto. Oferta de 15 MEuro por Carmo"

- "Sporting. 'É preciso coragem para sair daqui'. Paulinho foi oficializado no Toluca e despediu-se de Alvalade"

- "Benfica. Carreras dá tudo pelo lugar"

- "Braga. Wdowik quer ser reforço"

- "Hóquei em patins. Dragões batem águias e conquistam 25.º título"

- "Ricardo Ares. 'André Villas-Boas ajudou-nos em muitas coisas muito importantes'"

No A Bola:

- "Geórgia 2-0 Portugal. Só uma coisa positiva no jogo da seleção. Pelo menos ninguém se aleijou"

- "'Perder é uma boa forma de preparar os oitavos'. Roberto Martínez"

- "Eslovénia é o adversário dos oitavos de final"

- "Chéquia 1-2 Turquia. Eslováquia 1-1 Roménia. Ucrânia 0-0 Bélgica"

- "Sporting. 'Quero ser recordado como alguém que ama o clube'. Paulinho despediu-se em lágrimas de Alvalade. Já foi oficializado como reforço do Toluca"

- "Benfica. Aursnes vai voltar à ala"

- "FC Porto. Olympiakos sobe a parada por David Carmo"

- "Hóquei em patins. FC Porto vence na Luz e é campeão"

E no Record:

- "António não é santo"

- "Central oferece golo e faz penalti no desastre nacional"

- "Segue-se a Eslovénia na 2.ªfeira"

- "Poupanças resultaram em péssima exibição"

- "Roberto Martínez: 'Perder prepara melhor a equipa psicologicamente'"

- "Benfica: Mudança de alvo à esquerda"

- "Gosens demasiado caro"

- "Carreras fora dos Jogos Olimpicos"

- "Sporting: Crystal Palace ataca Edwards"

- "SAD disposta a negociar"

- "Paulinho despede-se a chorar"

- "FC Porto: Olympiacos faz proposta por David Carmo"

- "12 MEuro + 3 MEuro por objetivos"

- "Pré-época com sete jogos"

- "Hóquei em patins: Dragão festeja título na Luz"