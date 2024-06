Todos os jornais aproveitam o 'espalha-brasas'

Bom dia. Como não podia deixar de ser, com a entrada em campo ontem de Portugal no Euro2024 e a vitória, sofrida e com golo nos últimos minutos, o adjectivo dado pelo seleccionador nacional ao futebolista Francisco Conceição ia ser aproveitando... Os jornais nacionais, generalistas inclusive, deram esse destaque...

No Correio da Manhã:

- "Portugal-Rep. Checa (2-1). Vitória 'espalha-brasas'"

- "FC Porto sem dinheiro para a Academia. Pinto da Costa passa 'cheque careca' a câmara"

- "105 vítimas. 53 padres denunciados por abusos sexuais"

- "79 mil euros da CP. Indemnização a governante com legalidade em risco"

- "Trunfo em tribunal. Defesa da ex-CEO da TAP avalia escutas de Costa"

- "Seca. Barragens do Algarve com falta de água"

- "Crato. Forcado e pintor morrem em colisão automóvel"

No Público:

- "Euro 2024. Portugal vence 'à queima-roupa' com golo do 'espalha-brasas'"

- "Queixas dos utentes nos transportes disparam e atingem recorde em 2023"

- "'Operação Influencer'. Há dezenas de escutas de Costa sem relevância criminal"

- "Mais rapazes. Quase 10% das crianças acompanhadas são estrangeiras"

- "Progressão na carreira. Sindicatos esperam que Governo avalie solução da UTAO"

No Jornal de Notícias:

- "Portugal 2-1 Chéquia. Chicotada final"

- "Só nove uniões de freguesias estão prontas para a separação"

- "Porto. Atraso na Linha Rosa abre nova guerra entre Metro e Moreira"

- "Igreja revela este mês como vai pagar às vítimas de abusos"

- "População. É um novo recorde: já somos 10,6 milhões"

- "CODU de Lisboa sem técnicos para atender chamadas do 112"

- "Espanha. Felipe mais popular nos dez anos de reinado"

- "Homicídio. Confessa que deixou pianista dias a agonizar"

- "Basquetebol. Neemias é o primeiro português campeão da NBA"

- "Natação. Camila Rebelo de ouro nos Europeus"

No Diário de Notícias:

- "Euro 2024. Portugal-Chéquia 2-1. Vitória sofrida com golo aos 92 minutos"

- "PSP estuda modelo espanhol para controlo e fiscalização de migrantes"

- "TAP refreia ânimos após prejuízos e garante estar a cumprir orçamento"

- "Do Vale da Amoreira ao sonho americano. Neemias sagra-se campeão da NBA"

- "Obstáculos. Costa cita Cavaco e evita respostas sobre ida para a Europa: 'Deixem-nos trabalhar'"

- "Presidência. Maioria absoluta de centro-direita no Conselho de Estado de Marcelo"

- "Projeto. Hospital Militar de Belém recebe estrangeiros. Idosos da Ajuda contestam e querem lar e creche"

- "Investigação. Retratos de um passado de 'peste branca'. Os sanatórios da tuberculose em Portugal"

- "Rússia-Coreia. Putin e Jong-un assinam casamento de conveniência"

No Negócios:

- "Governo segura gestão do Banco de Fomento"

- "Empresas têm de pagar IRC sobre os gastos com portagens e parques"

- "Resgates de PPR abrandam. Famílias tiram 277 milhões"

- "Gestão da TAP prevê fechar 2024 com resultado positivo"

- "Fortunas. Portugal é nono destino preferido de milionários"

- "Rega. Agricultores do Algarve pagam o dobro pela água usada"

No O Jornal Económico:

- "BBVA processa o fisco por causa da contribuição sobre os bancos"

- "'Portugal pode ter um papel-chave na diversificação da economia de Angola' [ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas d'Abreu]"

- "Falta de água em Portugal pode custar mais de 3% ao PIB"

- "António Costa quer aposta da UE em 'campeões europeus'"

- "Governo pede 'tempo e confiança' para medidas na habitação. Promotores querem rapidez"

- "Negócios são mais sustentáveis com mulheres na liderança"

- "Madeira: programa de governo discutido com eleições à vista"

- "Confiança dos investidores europeus está em máximos"

- "Topo da Agenda: Centeno na AR e Estado no mercado"

No O Jogo:

- "Portugal 2-Chéquia 1. Basta espalhar brasas"

- "Francisco Conceição e Neto saíram do banco aos 90' para darem a vitória a Portugal"

- "'Roberto Martínez: 'Mostrámos personalidade incrível'"

- "Turquia bate [3-1] Geórgia e é o adversário que se segue"

- "Neemias Queta. O primeiro português a ser campeão da NBA"

- "FC Porto. Antiga administração passou cheque sem cobertura, atual não tem dinheiro - Academia da Maia em xeque"

- "Benfica. Lateral vê a Luz como atalho para regressar à seleção alemã. Gosens quer a Champions"

- "Sporting. Ingleses em jogo de paciência para baixar o preço do criativo. Aston Villa não larga Pote"

No A Bola:

- "Portugal-Chéquia (2-1). Pedro e Chico furam autocarro. Entram para a compensação e resolvem jogo difícil"

- "Natação. Camila Rebelo conquista ouro inédito nos Europeus"

- "Entrevista A Bola. NBA. Neemias Queta dedica título ao pai, que morreu durante as finais"

- "Benfica. Rui Costa não quer eleições antecipadas"

- "Sporting. Diomande pode ser 'chave' no mercado"

- "FC Porto. Academia vai ser no Olival, Maia 'caiu'"

E no Record:

- "Portugal-Chéquia (2-1). Chico na brasa. Vitória aos 90'+2 com reviravolta"

- "Golo decisivo após 12 segundos em campo. Francisco Conceição: 'quis dar uma alegria aos portugueses e à minha família que sofre muito'"

- "Benfica. 'Fui ao Estádio e até recebi', Makaridze denuncia acordo ilegal"

- "Sporting. Ioannidis mais longe. Panathinaikos exige 25 MEuro e leão recua"

- "FC Porto. SAD deixa Academia na Maia. Pinto da Costa falhou 2.ª prestação"

- "NBA. Neemias campeão"